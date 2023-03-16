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Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs'tan ayrılık iddialarına yanıt! Taraftardan yorum yağıyor sezon sonu takımdan ayrılıyor mu?

16.03.2023 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yaz transferlerinden Dries Mertens performansıyla alkış toplarken, geçtiğimiz günlerde eşinin futbolu bırakmasını istediği ve sezon sonunda Sarı-Kırmızılılar'dan ayrılacağı yönünde çıkan haberler taraftarı korkuturken, Kerkhofs'tan konuyla alakalı dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs'tan ayrılık iddialarına yanıt! Taraftardan yorum yağıyor sezon sonu takımdan ayrılıyor mu?
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
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Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kadrosuna kattığı ve performansıyla büyük alkış toplayan Dries Mertes'in Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

SON NOKTAYI KOYDU

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Galatasaray cephesi 35 yaşındaki oyuncunun opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzatmak isterken, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan 'Mertens'in eşi Kat Kerkhofs Belçika'ya dönmek istiyor' yönündeki iddialar Sarı-Kırmızılılar'ı korkuturken, Kerkhofs söylentilere son noktayı koydu.

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HABERLERİ YALANLADI

kat-kerkhofs

Yıldız oyuncunun eşi sosyal medyadan yaptığı yorumla böyle bir durumun olmadığı ve haberlerin yalan olduğunu söylerken, taraftarların yüreğine adeta su serpti.

'YENGE HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİ'

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Kat Kerkhofs 'Mertens'in eşi sezon sonunda emekli olmasını istiyor' şeklinde paylaşılan bir haberin altına, 'Hııı? Yenge hiçbir şey söylemedi. #yalanhaber' şeklinde bir yorum yaparken bu yorum taraftarlarca beğeni yağmuruna tutuldu.

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