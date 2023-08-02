Dries Mertens'in gol sevincinin sırrı ortaya çıktı! Meğer Juan Mata ile...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris ile kozlarını paylaştı. Sarı - kırmızılılar; 2-2'nin rövanşında rakibini 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırırken, Dries Mertens'in golü ve sevinci maça damgasını vurmuştu.

Galatasaray, maçın başından beri aradığı golü 31. dakikada buldu. Sarı - kırmızılıların kazandığı köşe vuruşunda topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Milli futbolcu, ceza sahası dışındaki Dries Mertens'e havadan bir top attı. Belçikalı yıldızın topun gelişine yaptığı vuruş köşeden ağlarla buluştu ve Aslan, 1-0 öne geçti.

Dries Mertens, golün ardından golf sevinci yaptı. Yıldız futbolcunun sevincinin ardında yatan sır ise ortaya çıktı.

JUAN MATA PAYLAŞTI

Galatasaray'ın eski yıldızı Juan Mata'nın Instagram paylaşımı sırrı açığa çıkardı. Mertens ile konuşmasını yayımlayan Mata'nın, WhatsApp konuşmasında "Yarın gol atacaksın ve bana armağan edeceksin" dediği, Belçikalı yıldızın ise "Söz veriyorum" şeklinde bir karşılık verdiği görüldü.

İkilinin diyaloğu kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

