Drogba’dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak paylaşımı

Sosyal medya hesabında Türkçe bir paylaşımda bulunan Didier Drogba, "Çok değerli Hocam İmparator Fatih Terim ve İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak'ın corona virüs sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İki güçlü karakterin bu virüsü de yenebileceğine inancım sonsuz Dualarım Hocam, Başkanım ve bütün Türk halkıyla beraber" ifadelerini kullandı. Drogba, "Çare Türkiye, Çare the World" mesajını paylaştı.
Çare Turkiye, Çare the World ???????? pic.twitter.com/WXeO7ZmTsi— Didier Drogba (@didierdrogba) March 23, 2020
Felipe Melo ise mesajında "Babacım seni çok seviyorum Allah yardımcın olsun umarım en kısa zamanda iyileşirsin." sözlerini kullandı.
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