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Dron görüntüleri İslahiye'de yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor

21.02.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlçede minaresiyle yıkılan ve kubbesi olduğu gibi zemine çöken 25 yıllık Hacı Ali Öztürk Camisi ile çevresinde enkaz yığınına dönen binalar, dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde birçok noktada afetin acı izleri görülüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler, İslahiye'de de yıkımlara neden oldu. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı ilçe merkezinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Dron ile çekilen fotoğraf ve görüntülerde ilçenin birçok noktasının enkaz yığınına dönüştüğü görülüyor.

CAMİNİN KUBBESİ OLDUĞU GİBİ ZEMİNE ÇÖKTÜ

Atatürk Mahallesi'nde yan yana bulunan Müge ve Serap apartmanları da yıkıldı. Toplamda 845 kişinin yaşadığı 14 bloklu binalarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Binaların hemen yanındaki başka bir apartmanın ise ayakta olduğu görüldü.

Bölgedeki 25 yıllık Hacı Ali Öztürk Camisi ve minaresi de depremde yıkıldı. Caminin kubbesi ise olduğu gibi zemine çöktü.

Depremlerde yaklaşık 200 konutun enkaz yığınına döndüğü ilçede 1368 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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