(Drone destekli) Bilecik'te kısıtlamasız ilk cumartesi gününde vatandaşlar parklara ve yeşil alanlara akın etti

BİLECİK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından duyurduğu haziran ayı kademeli normalleşme sürecinin ilk cumartesi gününde sıcak havayı da fırsat bilen vatandaşlar, yeşil alanlarla parklara akın etti.

Bilecik'te 3 gündür etkili olan yağışın ardından bugünkü güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu dışarıda aldı. Yüzde 55'i ormanlık olan ve doğal güzellikleriyle Marmara Bölgesi'nde tercih mekanı haline gelen Bilecik ve ilçelerinde vatandaşlar, yeşil alanlarla parkları doldurdu.

Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Pelitözü Göleti, bir günde 5 binin üzerinde tatilciyi ağırladı.

Bölgede 660 metre rakımda 213 hektar alana sahip gölet ve çevresindeki yeşil alanlarda piknik yapan büyükler dinlenme imkanı bulurken, küçükler de oyun alanlarında mutlu saatler geçirdi.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1980'li yıllarda sulama amaçlı oluşturulan Pelitözü Göleti zengin bitki çeşitliliği ve çam ağaçlarıyla dikkati çekiyor.

