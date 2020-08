DS TECHEETAH'dan çifte şampiyonluk

DS TECHEETAH Takım Başkanı Mark Preston ise, "Teşekkürler, tebrikler. Herkes inanılmazdı. Pistten ofislere, laboratuvarlardan Satory’deki atölyelere, Oxford’da bize destek verenlere kadar... Tüm o hüsrana, zorluklara ve sorunlara rağmen bu başarıyı ekibimizdeki her bir üyenin yardımıyla kazandık. Hiç kimsenin bizi mağlup etmesine izin vermedik. Ayrıca her zorlukta ve engelde bizi destekleyen DS Automobiles de inanılmaz bir marka. Hepinize teşekkürler." değerledirmesinde bulundu.

DS Performans Direktörü Xavier Mestelan Pinon da DS TECHEETAH için tarihi bir gün olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Geçtiğimiz sezon elde ettiğimiz çifte şampiyonluktan sonra zorlu bir yarışmada takımlar ve pilotlar şampiyonasını tekrar kazandık. Elbette bunu pilotlarımıza, teknoloji uzmanlığımıza, ama her şeyden öte bu fantastik spor macerasında yer alan her kadın ve erkeğin çabasına borçluyuz. Hep birlikte bir kazanma makinesi inşa ettik. Bizim gibi bu işe meraklı olanlar için paha biçilmez iki yeni şampiyonluk elde ettik. Her biriyle inanılmaz gurur duyuyorum bugün. DS Automobiles ve TECHEETAH ortaklığı gittikçe daha başarılı hale geliyor. Bunu defalarca kanıtladık. Toplamda dört kupayı evimize getirdik."

- Tamamen elektrikli otomobillerin sokak yarışlar serisi

Öte yandan açıklamaya göre, DS TECHEETAH Formula-E takımı, tamamen elektrikli otomobillerin sokak yarışlar serisi olan ABB FIA Formula E'de yer alan bir Çin yarış takımı olarak öne çıkıyor.

SECA (Şanghay) Limited'e ait olan takım Jean-Eric Vergne ile 2017/2018 Pilotlar Klasmanı Şampiyonluğunu kazanırken, Andre Lotterer ile birlikte Formula-E 2017/2018 Takımlar Klasmanında ikinci oldu. Tamamen elektrikli otomobillerin yer aldığı şampiyonanın 2018/2019 sezonuna da dahil olan TECHEETAH, DS TECHEETAH olmak için DS Automobiles ile ortaklık kurdu.

Takım 2018/2019 sezonunda takımlar ve pilotlar klasmanında Jean-Eric Vergne ile şampiyonluk kazandı.