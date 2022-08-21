DSİ Genel Müdürü Akca, Malatya'da toplantıya katıldı:

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, devam eden yatırımlar hakkında bilgi almak için Malatya'da toplantıya katıldı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akca ve beraberindeki heyet, bugün Malatya'da 92. Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, şube müdürlüğünde düzenlenen koordinasyon toplantısında Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü görev alanında kalan, tamamlanmış ve devam eden projelerin durumu hakkında Bölge Müdürü Kenan Akyürek'ten brifing aldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Akca, "Son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin dört bir tarafında olduğu gibi Malatya'da da çok önemli projelere imza attık. Genel Müdürlük tarafından 2003-2022 yılları arasında Malatya'da 4 milyar 562 milyon 210 bin 396 liralık yatırım yapılarak, 90 adet tesis hizmete alınmıştır." ifadesini kullandı.

Akca, gıda ve suyun hayati önem taşıdığı bir yüzyıla girildiğini vurgulayarak, DSİ olarak son 20 yılda devasa su yapılarını inşa ettiklerini ve milletin istifadesine sunduklarını belirtti.

Bu yapılarda depolanan suların iyi yönetilmesi gerektiğine dikkati çeken Akca, şunları kaydetti:

"2023 yılından itibaren planlamalarımızı bu minvalde yapmalıyız. Özellikle yeraltı su kaynaklarımızı korumamız lazım. Bugün yeraltından kullandığımız her bir damla su, torunlarımızdan hatta onların da torunlarından ödünç aldığımız sulardır, gelecek nesillerimizin kaynağıdır. Dolayısı ile gelecek nesillerin kaynaklarını bugün bizim kullanmamız doğru değildir. Tarımsal sulamanın bilinçli ve tasarrufa yönelik yapılması çok büyük önem arz etmektedir. Tarımsal üretimde küresel ısınmaya bağlı olarak hem sulama hem de bitki çeşidi bakımından tasarruflu olanların tercih edilmesi su kaynaklarının verimli kullanılması açısından önemlidir. Gıda güvenliğini de riske atmadan, su kaynaklarımızı, havza bazında planlayarak kullanmamız gerekiyor."

