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Dua Lipa'dan Türkiye paylaşımı: Seninleyim Türkiye!

30.07.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınları üzerine ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan da Türkiye'ye destek paylaşımı geldi. Yıldız şarkıcı, paylaşımına 'Seninleyim Türkiye' notunu düştü.

Dua Lipa'dan Türkiye paylaşımı: Seninleyim Türkiye!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın başta olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanındaki yangınlarla ilgil destek mesajları paylaşılıyor.

Son olarak dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan da Türkiye'ye destek paylaşımı geldi. Yıldız şarkıcı, 'Seninleyim Türkiye' notunu düştüğü kareyi sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

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Dua Lipa, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Zavallı gezegenimiz ağlıyor. İklim değişikliğinin gerçek olduğunu ne zaman göreceğiz. Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Doğa anayı koruyun! Seninleyim Türkiye."

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Anahtar Kelimeler:
yangın Dua Lipa
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