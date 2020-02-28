MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dua Lipa’nın bikinili pozu yeniden gündem oldu!

Dua Lipa’nın bikinili pozu yeniden gündem oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 09:23 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Dua Lipa ve sevgilisi Anwar Hadid, ocak ayında Miami'ye tatile gitmiş ve ikilinin romantik görüntüleri gündem olmuştu. Aradan geçen bir buçuk ay sonra ise, ünlü şarkıcının Photoshop'lu fotoğrafları sosyal medyanın diline düştü.

Dua Lipa’nın bikinili pozu yeniden gündem oldu!

Dünyaca ünlü top modeller Bella ve Gigi Hadid’in erkek kardeşleri Anwar Hadid ile bir süredir dolu dizgin aşk yaşayan ünlü şarkıcı Dua Lipa’nın, tatilde çekilen görüntüleri sosyal medyanın gündeminde.

dualipa

Solda, Dua Lipa’nın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf, sağda ise Backgrid USA’in servis ettiği fotoğraf…

Ocak ayında sevgilisi ile Miami’ye tatile giden Lipa, burada güneşin, denizin ve aşkın adeta tadını çıkardı. Bu anları ise sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmedi. Ne var ki, Lipa’nın bir buçuk ay sonra fotoğraflarında photoshop yaptığı ortaya çıktı.

Dua Lipa'nın güneş kremiyle imtihanı...Dua Lipa'nın güneş kremiyle imtihanı...

Instagram hesabında paylaştığı fotoğraf ile basının servis ettiği kareler arasında dağlar kadar fark olunca, haliyle sosyal medyanın da diline düştü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dua lipa, Dua Lipa tatil, Dua Lipa ve Anwar Hadid,

En Çok Okunan Haberler

İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

Fahrettin Altun'dan İdlib'den gelen şehit haberinin ardından açıklama

Fahrettin Altun'dan İdlib'den gelen şehit haberinin ardından açıklama

ABD'den İdlib açıklaması

ABD'den İdlib açıklaması

Mülteciler Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti

Mülteciler Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti

BM'den İdlib için ateşkes çağrısı

BM'den İdlib için ateşkes çağrısı

Annesi ile bikinili fotoğrafı Instagram'ı salladı

Annesi ile bikinili fotoğrafı Instagram'ı salladı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

'Huysuz Virjin'in son hali görenleri şaşırttı!

'Huysuz Virjin'in son hali görenleri şaşırttı!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

'Aynada kendini görmelisin'

'Aynada kendini görmelisin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit haberleri yürekleri yaktı! Ünlülerden İdlib paylaşımları

Ünlülerden İdlib paylaşımları! 'Bu vatan sıvasız, penceresiz evlerde...'

Chloe Loughnan'ın annesi ile bikinili fotoğrafı Instagram'ı salladı

Annesi ile bikinili fotoğrafı Instagram'ı salladı

Saadet Işıl Aksoy anne oldu

Ünlü oyuncu anne oldu! İşte ilk paylaşımı

Ece Erken'in açıklamasından sonra aldatılan eş patladı! Kucak kucağa...

O sözlerden sonra aldatılan eş patladı! Kucak kucağa...

Nesrin Cavadzade’den manidar not

Nesrin Cavadzade’den manidar not

Son dakika! Jackie Chan'den koronavirüs açıklaması! 'Güvendeyim'

Karantinada olduğu iddia edilmişti! Açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.