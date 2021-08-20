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Dua Lipa ve Bella Hadid'in tatil pozlarına beğeni yağdı

20.08.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dua Lipa sevgilisi Anwar Hadid ve onun kız kardeşi Bella Hadid ile Ibiza'da tatil yaptı. Yakın arkadaş olan Bella Hadid ve Dua Lipa tatil pozlarıyla dikkat çekti.

Dua Lipa ve Bella Hadid'in tatil pozlarına beğeni yağdı

Müzik dünyasının önce çıkan isimlerinden biri olan Dua Lipa, bir süre Ibiza'da tatil yaptı.

Sevgilisi Anwar Hadid ve onun kız kardeşi Bella Hadid ile birlikte tatilde keyifli zaman geçiren Lipa tatildeki anlarını da takipçileriyle paylaştı.

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Dua Lipa ve Bella Hadid'in tatildeki halleri hayranlarını mest etti. Yakın arkadaş olan ikili paylaşımlarında birbirlerini çok sevdiklerini söyledi.

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Lipa geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Her anımızı paylaşıyor gibiyiz ama aynı zamanda oldukça özeliz -size sadece görmenizi istediğimiz kadarını göstereceğiz" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid Dua Lipa
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