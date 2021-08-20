Dua Lipa ve Bella Hadid'in tatil pozlarına beğeni yağdı

Müzik dünyasının önce çıkan isimlerinden biri olan Dua Lipa, bir süre Ibiza'da tatil yaptı.

Sevgilisi Anwar Hadid ve onun kız kardeşi Bella Hadid ile birlikte tatilde keyifli zaman geçiren Lipa tatildeki anlarını da takipçileriyle paylaştı.

Dua Lipa ve Bella Hadid'in tatildeki halleri hayranlarını mest etti. Yakın arkadaş olan ikili paylaşımlarında birbirlerini çok sevdiklerini söyledi.

Lipa geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Her anımızı paylaşıyor gibiyiz ama aynı zamanda oldukça özeliz -size sadece görmenizi istediğimiz kadarını göstereceğiz" demişti.



