Esra Ezmeci görüntüleri yayınladı: Güllü'nün kızı elinde silahla sevgilisini alıkoydu

Ünlü şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmadaTuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak kasten yakınını öldürmek” suçlamasıyla çıkarıldığ tutuklandı. Güllü'nün kızına dair iddialar bitmiyor.

Tuğyan ile eski nişanlısı Kervan'ın arasındaki ilişki de gündeme gelmişti. Hatta Güllü'nün kızının "Başka çare yok ben Kervan'sız ölürüm ya da annemi öldüreceğim'' mesajları dikkat çekmişti.

Olayın olduğu gece Tuğyan ile eski nişanlısı Kervan'ın yazıştığı öğrenilmişti. Şimdi de Güllü'nün kızının elinde silahla sevgilisinin kapısına gittiği ortaya çıktı. Beyaz Tv'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Her Şey Ortada programında Kervan ile Tuğyan'ın görüntüleri şoke etti.



Programda ortaya çıkan görüntülere göre, Kervan'ın Yalova'daki evine girerken Tuğyan'ın elinde silahla kendisini beklediği iddia edildi. Tuğyan'ın Kervan'ı alıkoyduğu iddia edildi. 'Seni vurmazsam' ifadeleri dikkat çekti.