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Dua Lipa yeni imajıyla şoke etti! Takipçileri ikiye bölündü

04.04.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa yeni imajıyla hayranlarını şoke etti. Yaptığı paylaşımlarla gündem olan Dua Lipa saç rengini değiştirdi. 64. Grammy Ödülleri'ne katılan Lipa'ya "Kelimenin tam anlamıyla en iyisi" diyenler de oldu "Eski haline geri dön" diyenler de...

Dua Lipa yeni imajıyla şoke etti! Takipçileri ikiye bölündü

26 yaşındaki ünlü popçu Dua Lipa sahip olduğu iki şirketinin değerinin pandemi sürecinde yaklaşık 1 milyar TL’ye (50 milyon Sterlin) çıkmasıyla gündemdeydi. Dua Lipa Limited ve Dua Lipa Live LLP isimli iki şirketi bulunan ünlü isim, turne işlerini yönettiği şirketi Dua Lipa Live LLP’den de yaklaşık 625 milyon TL (32,5 milyon Sterlin) kazandı.

Son çıkardığı albümü Future Nostalgia dünya çapında yoğun ilgi gören ve Spotify’da “bir kadın sanatçının çıkardığı en çok dinlenen albüm” olarak konuşulan Lipa yeni imajıyla gündemde.

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Dünya turnesindeki iddialı tarzıyla gündeme gelen Dua Lipa'nın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Dua Lipa siyah saçlarını sarıya döndürünce hayranlarının bir kısmı "Kelimenin tam anlamıyla en iyisi" dedi.

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Dua Lipa'nın bazı takipçileri ise bu halini hiç beğenmedi ve "Eski haline dön" yorumları yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa
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