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Dubaili Prens talip olmuştu! Ajda Pekkan villasına 75 milyon TL istiyor

31.12.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süperstar Ajda Pekkan, yaklaşık dört yıldır satışta olan villasının fiyatını artırdı. Geçtiğimiz yıl malikanesi için 38 milyon TL isteyen Pekkan, fiyatı 75 milyon TL'ye çıkardı.

Dubaili Prens talip olmuştu! Ajda Pekkan villasına 75 milyon TL istiyor

Ajda Pekkan, uzun süredir satışta olan Sarıyer Bahçeköy'deki villasına alıcı bulamadı. Ünlü şarkıcının evine geçtiğimiz aylarda da Dubaili bir prensin talip olduğuna yönelik iddialar basına yansıdı ancak satış gerçekleşmedi.

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FİYATI ARTIRDI

HaberTürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre, malikanenin satışı için birden fazla emlakçıyla anlaşan Pekkan, son dönemdeki gayrimenkul fiyatlarındaki gelişmelerin ardından evininin satış fiyatını güncelledi.

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75 MİLYON TL İSTİYOR

Süperstar, 1.5 dönüm üzerine kurulu olan 6 odası, 2 salonu ve 3 banyosu bulunan villası için geçtiğimiz yıl 38 milyon TL talep etmişti. Pekkan, son fiyat değişikliğiyle istediği rakamı 75 milyon TL'ye kadar çıkardı.

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24 saat güvenliği bulunan ve 950 metrekare kullanım alanı olan villanın özel havuzu da var.

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YAKIN DOSTUNU BU EVDE KAYBETTİ

Ünlülerin klip yönetmeni Ayşe Ersayın (63), 2017'de yakın dostu Ajda Pekkan’ın, Bahçeköy’deki evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti. Pekkan “Canım dostumun evimde odası vardı. Ameliyat olacaktı. Yalnız kalmasını istemiyordum. Bir gece önce birlikte film izleyip yattık. Sabaha karşı fenalaştı. ‘Bana bir şey oluyor, iyi değilim’ dedi. Kollarımın arasında öldü” ifadelerini kullanmıştı. Pekkan, dostunun vefatının ardından bu evi satmaya karar vermişti.
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GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 40 ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı konut fiyat endeksi verisini geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Konut fiyat endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 40.0, reel olarak ise yüzde 16,8 oranında artmıştı.


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Ajda Pekkan
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