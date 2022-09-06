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Duda Sanadze: "Furkan ile kavga edemezdik, itişme oldu"

06.09.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gürcistan Milli Basketbol Takımı'nın oyuncusu Duda Sanadze, A Milli Takımımızın yıldızı Furkan Korkmaz ile yaşadığı gerginliği anlattı.

Duda Sanadze: "Furkan ile kavga edemezdik, itişme oldu"

EuroBasket A Grubu'nda Gürcistan ile Türkiye arasında oynana maçta milli oyuncu Furkan Korkmaz'la tartışma yaşayan Duda Sanadze, maç sonunda da devam eden gerginlikle ilgili açıklamada bulundu.

Gürcü basketbolcu, Tiflis Arena'da gerçekleştirdikleri antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Furkan'ın sinirlenmesine neden olacak bir ifade kullanmadığını ileri süren Sanadze, şunları söyledi:

"Aramızda yaşananlardan önce zaten kızgındım çünkü bana faul verilen pozisyonda temiz bir blok yaptığımı düşünüyordum. Karardan ötürü hakeme itiraz ettim. Sonrasında onun (Furkan) yanından geçtim. Çok saçma bir düdük olduğunu söyledim. Belki de farklı bir şey anladı ama tepkisi şaşkınlık vericiydi. Ona hiçbir şey söylemedim. Sonrasında o anki duygu yoğunluğuyla kafa kafaya geldik. Maçı kazansak da yaşananlardan dolayı mutlu değilim. Böyle olmamalıydı. Türkiye Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyetine saygı duyuyorum. Kazanma baskısı ve duygu yoğunluğu yüzünden yaşanan bir olaydı."

Müsabaka sonrası soyunma odasına giderken Furkan Korkmaz'a bazı takım arkadaşlarıyla saldırmasıyla ilgili ise Sanadze, "Umarım gerçekler ortaya çıkar. Herkes resmi kararı bekliyor. Söylenildiği gibi bir şey olmadı. Takım arkadaşlarım ve ben soyunma odasına gidiyorduk. Karşı tarafla aramızda sözlü atışma oldu. Birbirimize oldukça yaklaştık. Devamında güvenlik görevlileri aramıza girdi. Kavga edemezdik çünkü aramıza güvenlik görevlileri girdi. İtişme oldu. Bildiğim kadarıyla kimse kimseye vurmadı ancak kavga sonucu yaralananlar olduğuna dair haberler var. Başta da söylediğim gibi yaşananlardan memnun değilim. Tarafımdan bakıldığında yaşananlar böyle." ifadelerini kullandı.

Sanadze, bir Gürcü basın mensubunun, "Olayın Türkiye'nin provokasyonu olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna, "Hayır. Olayda ne onların ne de bizim provokasyonumuz var. Maçın duygu yoğunluğu altında belki de söylediğimi yanlış anladı. Ona hakaret etmedim. Yalnızca hakemin kararına itiraz ediyordum. Serbest atış çizgisine gitmeden önce dikkatini dağıtmaya çalışıyordum ki basketbolda bu normal bir şeydir. Tepkisine ne kadar şaşırsam da sahada böyle şeyler olabiliyor. Olaydan dolayı hiç mutlu değilim. Çünkü biz komşu ülkeleriz. Üzgünüm. Umarım onlar da üzgündür. Umarım karşılaştığımızda el sıkışırız." şeklinde görüş belirtti.

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