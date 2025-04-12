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  4. Dudağı yarılmış şeklinde fotoğrafını paylaştı! Samsunspor cephesinden sakatlık açıklaması...

Dudağı yarılmış şeklinde fotoğrafını paylaştı! Samsunspor cephesinden sakatlık açıklaması...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
12.04.2025 16:37
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Samsunspor'dan Galatasaray maçında sakatlanan Drongelen’in son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Parçalanan dudak dokusu plastik cerrahi tarafından suture edilmiştir." denildi.

Dudağı yarılmış şeklinde fotoğrafını paylaştı! Samsunspor cephesinden sakatlık açıklaması...

Samsunspor'dan Galatasaray maçında sakatlanan Rick van Drongelen’in son sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı.

KIRMIZI-BEYAZLILARDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

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"Oyuncumuz Rick van Drongelen’in, sarı kart gördüğü pozisyonda ağzına almış olduğu darbe sonucu dudağı yarılmış ve sahada yapılan müdahalenin ardından maça devam edebilmiştir. Müsabaka sonrasında, sağlık sponsorumuz yapılan kontrollerde, parçalanan dudak dokusu plastik cerrahi tarafından suture edilmiştir. Çalışmalarına devam edecek olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Samsunspor
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