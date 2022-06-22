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Dudak uçuklatan anlaşma! Teoman reklamdan kazandığı parayla bakın ne yapacak

22.06.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

54 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Teoman'ın reklam gelirinden kazanacağı para dudak uçuklattı. Bir saat ve gözlük markasıyla reklam için yaklaşık 17 milyon TL’ye el sıkıştığı iddia edilen Teoman, parasını ise yatırım yapmak için kullanacak.

Dudak uçuklatan anlaşma! Teoman reklamdan kazandığı parayla bakın ne yapacak

Rock müziğinin sevilen ismi Teoman bir saat ve gözlük markasıyla reklam için yaklaşık 17 milyon TL’ye el sıkıştı. Teoman, parasını yatırım yapmak için kullanacak.

Teoman, Cihangir ve çevresinden ev bakmaya başladı. Aynı semtte oturan Teoman’ın, kızı Zeyno’nun geleceğini düşünerek yatırıma başladığı öğrenildi.

"KIZI TANIMIYORUM"

Öte yandan Teoman, Gülcan Arslan'la hakkında çıkan aşk iddialarına ilişkin konuşmuştu. "Palavra canım ya. Kızı tanımıyorum bile. Arkadaşım çekmiş onu paylaştım." diyen Teoman, iddiaların çıkış noktası hakkında bilgi vermişti.

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