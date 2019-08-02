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Düdüklü tencere neden patlar?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.08.2019 11:34 | Son Güncelleme

Mutfakta ben uzmanım demeyen hiç kimse düdüklü tencere kullanmaya kalkışamaz. Son derece dikkatli bir kullanım gerektiren düdüklü tencerelerin patlama sebebi bakın aslında neymiş!

Düdüklü tencere neden patlar?

Yemeklerin pişme süresini kısaltan düdüklü tencere, yemeklerinizi yüksek ısı ve yüksek basınç altında pişirir.

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Düdüklü tencerelerin patlamasını önlemek için kapak kısmında pişme derecesine göre ayarlanabilen bir supap bulunuyor. Bu bahsettiğimiz supap, basınç artınca hava kaçırarak tencerenin patlamasına engel olur.

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İçinde yüksek basınç biriken düdüklü tencereyi fazla doldurmamak şart. Basınç nedeniyle oluşacak buhar için belirli bir boşluk bırakmak gerekli.

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Özellikle düdüklü tencere susuz bırakıldığında patlar. Yemeklere su eklemeden kesinlikle tencereyi ocağa koymayın...

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Tencerenin patlamaması için bu yöntem en çok bilinen kısımdır: Tencereyi ocaktan alır almaz açmayın. Tencerenin havasını almadan ve ılık hale getirmeden açmayın. Bu şekilde açarsanız patlayacaktır.

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Düdüklü tencere patladığında çok ciddi yaralanmalar olabilir. Yemeğin ısısı ve buharıyla birlikte birinci derece yanıklar meydana gelebilir.

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