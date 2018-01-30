'Dudullu Postası' ilk haberini yaptı!

İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan Dudullu Postası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İkinci bölümde, Dudullu Postası kadrosu Kayıp Babalar’ı aramaya devam ederken ilk haberini de yapar. Asım Velioğlu’nun Dudullu halkıyla bütünleşme çabaları devam edecektir. Tayfur ise, Melis’in kalbini kazanmak için ona büyük bir sürpriz hazırlamıştır.

Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Erkan Can, Bülent Şakrak ve Güven Kıraç’ın başrollerini paylaştığı “Dudullu Postası” nda, polisiye ve absürd komedi bir arada…

Penguen çizeri Serkan Yılmaz’ın yarattığı Dudullu Postası karikatür serisinden ilham alınarak hazırlanan projede, başrolleri Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Erkan Can, Bülent Şakrak, Güven Kıraç, Ahmet Rıfat Şungar, Ayda Aksel, Levent Tülek, Aslı Bekiroğlu ve Özgür Emre Yıldırım paylaşıyor. Dizinin müziklerini ise Korhan Futacı yapıyor. Dudullu Postası, gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi zanneden, kendine hayranlığıyla kör olan Asım'ın (Güven Kıraç), Dudullu’da bir yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor. Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan (Ahmet Rıfat Şungar) ve Cem’le ( Özgür Emre Yıldırım) çalışmaya başlayan Tayfur (Taner Ölmez) bir yandan aşık olduğu Melis’e (Hazar Ergüçlü), Melis’in abisi Eyüp’ü (Bülent Şakrak) atlatarak ulaşmaya çalışırken bir yandan da gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki “Kayıp Babalar”ı bulmaya çalışır.