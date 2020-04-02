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Dudullu Postası ne zaman çekildi? Dudullu Postası oyuncuları kimler, konusu ne?

DİZİ HABERLERİ  | 02.04.2020 21:42 | Son Güncelleme

Yapımcılığını Limon Yapım’ın üstlendiği “Dudullu Postası”, 2 Nisan Perşembe akşamı ilk bölümüyle Kanal D ekranında izleyicisi ile buluştu. Çizer Serkan Yılmaz’ın yarattığı karikatür serisi Dudullu Postası’ndan ilham alınarak hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Onur Ünlü oturuyor. Gazetecilik yapmak için ekip toplamaya çalışan Asım'ın mücadelesini ekranlara getiren Dudullu Postası'nun oyuncuları kimler? Peki, Dudullu Postası ne zaman çekildi?

Dudullu Postası ne zaman çekildi? Dudullu Postası oyuncuları kimler, konusu ne?

14 bölümden oluşan Dudullu Postası dizisinin oyuncu kadrosunda; Güven Kıraç, Erkan Can, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Bülent Şakrak, Ayda Aksel, Ahmet Rıfat Şungar, Özgür Emre Yıldırım, Aslı Bekiroğlu, Gözde Çığacı ve Levent Tülek yer alıyor.

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Dudulu Postası, 2018 yılında çekildi ve sadece dijital platformlarda yer aldı. İstanbul Dudullu'da çekilen dizinin oyuncuları arasında pek çok isim yer alıyor.

DUDULLU POSTASI KONUSU NEDİR?

Dudullu Postası, gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi sanan, megaloman Asım'ın (Güven Kıraç), Dudullu’da bir yerel gazete çıkarmasıyla başlıyor. Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan (Ahmet Rıfat Şungar) ve Cem’le (Özgür Emre Yıldırım) çalışmaya başlayan Tayfur (Taner Ölmez), aşık olduğu Melis’e (Hazar Ergüçlü), Melis’in abisi Eyüp’ü (Bülent Şakrak) atlatarak ulaşmaya çalışırken; diğer yandan da arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki ‘Kayıp Babalar’ın peşindedir.

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