Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Düğün sabahı işkence gibi eğlence! Damada çan takıp fırça ile yıkadılar

Bursa'nın dünyaevine giren Tolga Küçükçakır'a, düğün öncesinde arkadaşları tarafından düzenlenen geleneksel eğlencede önce şalvar giydirilip boynuna çan takıldı, yüzüne makyaj yapılıp, alnına da ‘Dilan’ yazıldı. Gelenek gereği boş tüp verilerek yumurta pişirmesi istenen damat, daha sonra sokak ortasında leğene oturtularak fırça ve köpüklü suyla yıkandı.

Gökçen Kökden

Dilan Küçükçakır ile Tolga Küçükçakır, düğün günlerinin sabahında arkadaşlarının kendileri için düzenlediği eğlenceye katıldı. Geleneksel eğlenceye göre, damat ve sağdıç, arkadaşlarının hazırladığı görevleri yerine getirmek zorunda kaldı.

Düğün sabahı işkence gibi eğlence! Damada çan takıp fırça ile yıkadılar 1

Damada önce arkadaşları tarafından şalvar giydirilip, boynuna çan takılırken, yüzüne de rujla makyaj yapılıp, alnına ‘Dilan’ yazıldı. Boş tüp verilerek yumurta pişirmesi istenen damat, bol yağlı, tuzlu ve baharatla pişirilen yumurtayı da yedi. Ardından arkadaşlarının sokak ortasına koydukları leğene oturan damat, fırça ve köpüklü suyla yıkandı. Dilan Küçükçakır ise yaşananları gelin arabasında izleyip, o anları cep telefonuyla kaydetti. Eğlencenin finalinde evinin terasına çıkartılan damat; davul, zurna ve korna sesleri eşliğinde araç içindeki gelin Dilan’a aşkını ilan etmeye çalıştı.

‘YAŞANANLAR İZNİK’TE HER ERKEĞİN BAŞINA GELEBİLİYOR’

Düğün sabahı işkence gibi eğlence! Damada çan takıp fırça ile yıkadılar 2

İlçede uzun yıllardır sürdürülen gelenek eğlenceli anlara sahne olurken, arkadaşlarının işkence gibi eğlencesine maruz kalan Tolga Küçükçakır, “Yaşananları anlatmama gerek yok, her şey halimden belli oluyor. İznik yöresinde bu yaşananlar her erkeğin başına geliyordur herhalde” dedi.

"İZLEMESİ KEYİFLİYDİ"

Düğün sabahı işkence gibi eğlence! Damada çan takıp fırça ile yıkadılar 3

Yaşananları gelin arabasından keyifle izlediğini söyleyen Dilan Küçükçakır ise “Geleneklerimiz gereği mecbur bu anları yaşamak zorundaymış. İzlemesi çok keyifliydi” ifadelerini kullandı.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
41 dereceyi gören kentte polis, halkı tayzikli suyla serinletti41 dereceyi gören kentte polis, halkı tayzikli suyla serinletti
Kapısında sıra oluyorlar! "5 dakikada 20 yıllık ağrım gitti"Kapısında sıra oluyorlar! "5 dakikada 20 yıllık ağrım gitti"

Anahtar Kelimeler:
Bursa düğün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Putin itiraf etti! Dünyayı etkileyebilecek karar masada

Putin itiraf etti! Dünyayı etkileyebilecek karar masada

Canlı yayında kabine iddiası! "3 ila 5 bakanın görev değişimi olabilir"

Canlı yayında kabine iddiası! "3 ila 5 bakanın görev değişimi olabilir"

Yüksel Yıldırım ateş püskürdü! "Ağzını burnunu kırardım"

Yüksel Yıldırım ateş püskürdü! "Ağzını burnunu kırardım"

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

AK Parti'de gündem ekonomi! Emekliyi üzen haber

AK Parti'de gündem ekonomi! Emekliyi üzen haber

Otomotiv devi yüzlerce eski çalışanını yeniden işe aldı

Otomotiv devi yüzlerce eski çalışanını yeniden işe aldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.