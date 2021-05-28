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  4. Düğün yine ertelendi! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ön balayı yapıyor

Düğün yine ertelendi! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ön balayı yapıyor

28.05.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasaklardan dolayı evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses soluğu tatilde aldı. İkilinin tatiline "Ön balayı" yorumları yağdı.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2017'de aşk yaşamaya başladığı Yasemin Şefkatli ile Ekim 2020'de nişanlandı. Nikah yapmak için gün sayan çift, aralık ayında nikah masasına oturacaktı ancak pandemi koşullarından dolayı tarihi ertelemek zorunda kaldılar.

Bu ay evlilik planı yapan çift, tarihlerini bir kez daha ertelemek zorunda kalınca soluğu tatilde aldı.

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Ön balayına çıkan sevgililer, önce İzmir'e uğrayıp İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti, ardından da Çeşme'ye geçti. Genç aşıklar çıktıkları tatilden paylaşım yapmayı da unutmadı.

İdo Tatlıses, soğuk suya alışarak girmeye çalışan Yasemin Şefkatli'yi birden denize ittiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Tatlıses ve Şefkatli çifti takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
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