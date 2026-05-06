Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Düğünde bu da oldu! Damada lastik ve motor yağı taktılar

Mersin'de düzenlenen bir düğünde damada arkadaşları tarafından takılan 4 araç lastiği ve motor yağı, salonda renkli anlar yaşattı. Davetlilerin ilgi ve kahkahalarla izlediği sıra dışı takı merasimi cep telefonlarıyla kaydedildi.

Düğünde bu da oldu! Damada lastik ve motor yağı taktılar

Mersin'in Silifke ilçesinde dünya evine giren Ali Rıza ve Zübeyde Uygun çiftinin düğününde sıra dışı anlar yaşandı. Damadın arkadaşları, salona ellerinde 4 araç lastiği ve motor yağlarıyla giriş yaptı.

Düğünde bu da oldu! Damada lastik ve motor yağı taktılar 1

Müzik eşliğinde sahneye çıkan arkadaş grubu, lastikleri damadın önüne bırakıp motor yağlarını hediye ederken, o anlar davetlileri hem şaşırttı hem güldürdü. Salonda renkli görüntüler oluşurken, ilginç sürpriz cep telefonlarıyla kaydedildi.

O anlar kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, gelin ve damadın yapılan sürpriz karşısında gülümseyerek arkadaşlarına teşekkür etmesi davetlilerden alkış aldı.

Düğünde bu da oldu! Damada lastik ve motor yağı taktılar 2

"ÇOCUKLUĞUMUZDAN GELEN BİR ARKADAŞLIĞIMIZ VAR"

Damat Uygun, yapılan sürprizin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Çocukluğumuzdan gelen bir arkadaşlığımız var. Lastik ve motor yağı hediyesinin yanında ayrıca yüklü miktarda para desteğinde de bulundular. Burada asıl önemli olan birlik ve beraberliğimiz. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kaynak: İHA

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yerde yürüyemiyor, kafese konulursa ölebiliyor! Ebabil kuşu gerçeğiYerde yürüyemiyor, kafese konulursa ölebiliyor! Ebabil kuşu gerçeği
Yer: Bursa! Çevreyi kirleten sürücüye ilginç cezaYer: Bursa! Çevreyi kirleten sürücüye ilginç ceza

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
"Makas açıldı" dedi, oy oranını açıkladı

"Makas açıldı" dedi, oy oranını açıkladı

Bakan Gürlek duyurdu: Dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: Dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı

Arsenal 20 yıl sonra Devler Ligi'nde finale çıktı

Arsenal 20 yıl sonra Devler Ligi'nde finale çıktı

O paylaşım sonrası rol arkadaşları yorum yağdırdı: "Şok içindeyiz"

O paylaşım sonrası rol arkadaşları yorum yağdırdı: "Şok içindeyiz"

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

Trump'ın açıklamasıyla altın hızlı yükseldi: Petrol düştü

Trump'ın açıklamasıyla altın hızlı yükseldi: Petrol düştü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.