Yer: Bursa! Çevreyi kirleten sürücüye ilginç ceza

İnegöl ilçesi Yeni mahalle Zincirlikuyu caddesi üzerinde zabıta ekipleri devriye esansında çevreyi kirleten bir sürücüyü hemen fark etti. Aracının içinde biriktirdiği izmaritleri yere atan sürücü A.D.'yi yolda gören zabıta ekipleri hemen aracın yanına gitti.

Ekipler A.D.'yi uyararak izmaritleri yerden toplattırdı. Ardından sürücüye cezai işlem uygulandı.

İnegöl Belediyesi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Çevre zabıta ekiplerimiz devriye esnasında yere çöp atan bir vatandaşa gerekli müdahalede bulundu. Kirleten temizler anlayışıyla hem çevreyi temizlettik hem de cezai işlem uyguladık" ifadelerine yer verildi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Belediye yetkilileri sürücüye, Kabahatler Kanunu 32. maddesi uyarınca 3 bin 705 TL cezai işlem uygulandığını, alan kendisine temizlettirldiği için ayrıca temizlik ücreti yansıtılmadığını açıkladılar.

Kaynak: İHA