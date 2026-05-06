Yer: Bursa! Çevreyi kirleten sürücüye ilginç ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücüyü aracında biriktirdiği izmaritleri yere atarken yakalayan zabıtadan ilginç ceza. Ekipler sürücüye çöplerini temizletti.

İnegöl ilçesi Yeni mahalle Zincirlikuyu caddesi üzerinde zabıta ekipleri devriye esansında çevreyi kirleten bir sürücüyü hemen fark etti. Aracının içinde biriktirdiği izmaritleri yere atan sürücü A.D.'yi yolda gören zabıta ekipleri hemen aracın yanına gitti.

Ekipler A.D.'yi uyararak izmaritleri yerden toplattırdı. Ardından sürücüye cezai işlem uygulandı.

İnegöl Belediyesi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Çevre zabıta ekiplerimiz devriye esnasında yere çöp atan bir vatandaşa gerekli müdahalede bulundu. Kirleten temizler anlayışıyla hem çevreyi temizlettik hem de cezai işlem uyguladık" ifadelerine yer verildi.

Belediye yetkilileri sürücüye, Kabahatler Kanunu 32. maddesi uyarınca 3 bin 705 TL cezai işlem uygulandığını, alan kendisine temizlettirldiği için ayrıca temizlik ücreti yansıtılmadığını açıkladılar.
Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Bursa
