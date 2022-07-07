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Düğünde gelinin hareketi olay olmuştu! İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui 70 milyon TL'lik evleri beğenince...

07.07.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolcu İlkay Gündoğan, memleketi Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde düğün yaptı. İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui'nin düğünde sıkılmış hali gündem oldu. İkili düğün sonrası soluğu Bodrum'da aldı. İddialara göre çift Bodrum'da fiyatları 70 milyon TL'ye kadar çıkan Cennet Koyu'nda ev bakıyor.

Düğünde gelinin hareketi olay olmuştu! İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui 70 milyon TL'lik evleri beğenince...

Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile memleketi Balıkesir'de evlenen İlkay Gündoğan düğünüyle gündemdeydi. Düıünde flaşlardan yorulan Sara Arfaoui daha sonra çiçeğiyle yüzünü kapatınca olay olmuştu. Çift düğünün ardından Bordum'da balayı yapmaya başladı.

Bodrum'da özel bir villada kalan çift, havuz başında görüntülendi. Takvim'in haberine göre; yıldız futbolcu, eşinin aşık olduğu tatil beldesinde ev arayışına girdi.

Ekran Alıntısı

İlkay Gündoğan'ın ilk tercihinin fiyatları 70 milyon TL'ye kadar çıkan Cennet Koyu'ndaki lüks bir site olduğu iddia edildi.

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