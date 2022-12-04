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Düğünde paralar havada uçuşmuştu! İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan balayı pozları!

04.12.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 şampiyonu ve başpehlivan İsmail Balaban ile yarışmacı İlayda Şeker iki düğün yaparak evlendi. Düğünde masraftan kaçınmayan çift balayı için soluğu Dubai'de aldı. İkilinin düğünde paraların havalara saçılması dikkat çekmişti.

Düğünde paralar havada uçuşmuştu! İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan balayı pozları!

İsmail Balaban yarışmada Gazme Atakan ile nişanını bozduktan sonra yarışmadaki İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı. Uzun süredir birlikte olan Şeker geçtiğimiz hafta evlendi.

'Survivor 2021' şampiyonu Balaban ve İlayda Şeker iki düğün yaptı ve düğünde de paralar havada uçuştu. Düğünde harcamadan kaçınmayan çift balayı için ise Dubai'yi tercih etti.

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Balaban ve İlayda Şeker çifti balayından bolca paylaşım yaptı. Çiftin paylaşımlarında İlayda Şeker'in bikinili poz vermemeye çalışması da gözlerden kaçmadı.

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İsmail Balaban İlayda Şeker 2 bin dolar 5 dolar bin dolar evlendi

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