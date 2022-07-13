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Düğünde rastgele ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı

13.07.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğünde rastgele ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı

Düğünde rastgele ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı

Aksaray'da bir düğünde pompalı tüfekle rastgele açılan ateş açılması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Taşpazar Mahallesi'ndeki düğün töreninde, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar düğünde eğlenen Serdar B. (48) ve Arif B'ye (42) isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Düğünde rastgele ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı

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Aksaray pompalı

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