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Düğünden 10 ay sonra kocasının kadın bir dolandırıcı olduğunu keşfetti!

20.06.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik dolandırıcılığına kurban giden bir kadın, kocasının kılık değiştirmiş bir kadın olduğunu ancak düğünlerinden 10 ay sonra öğrendiğini iddia etti. Hem kendisini hem de ailesini dolandıran şahsı dava eden genç kadın, hikayesini sosyal medyada paylaştı. Olaya ilişkin dava sürerken, şahsın en az 10 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Düğünden 10 ay sonra kocasının kadın bir dolandırıcı olduğunu keşfetti!

Endonezya'dan N.A. isimli 22 yaşındaki genç kadın Mayıs ayında bir online flört uygulamasından A.A. isimli şahısla tanıştı. A.A. kendisini N.A.'ya ABD'de eğitim almış bir cerrah ve kısa süre önce İslam'ı seçen ve kendisine bir eş arayan bir iş adamı olarak tanıttı. Tanışmalarından 3 ay sonra ikili bir dini nikah ile evlenen ikili bir süre N.A.'nın ailesinin evinde yaşadılar.

KUŞKU DUYDULAR

Damat gerekli belgeleri sunamadığı için resmi nikah kıyılamıyordu. A.A.'nın aile üyeleri ve arkadaşları, kendisine dair anlattıklarını her zaman doğruladı. Ancak kendisi evraklarıyla ilgili hiçbir şey sağlayamamaya devam ettikçe ve N.A.'nın ailesinden sık sık para istemeye devam ettikçe aile kuşku duymaya ve sorular sormaya başladı.

POLİS SORGUSU ORTAYA ÇIKARDI

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Bu durumdan rahatsız olan A.A. eşini alıp Güney Sumatra'daki Lahat'a gitti. Oradayken, birkaç ay boyunca N.A.'yı eve hapsetti ve başkalarıyla etkileşime girmesini yasakladı. Mali durumlarını da kendisinin kontrol edeceğini söyledi.
Bir süre sonra N.A.'nın annesi endişelenip Jambi polisini arayınca, tüm gerçek ortaya çıktı.

Polis sorgusu esnasında A.A.'nın, gerçek adının baş harfleri E.Y. olan bir kadın olduğu ortaya çıktı. N.A.'nın ailesi 10 aylık evlilik boyunca, 16.537 sterline karşılık gelen 300 milyon IDR değerinde dolandırıldıklarını iddia etti.

HERKES CİNSELLİĞİ SORDU

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Dolandırıcının 14 Haziran Salı günü Endonezya'daki Jambi Bölge Mahkemesi'ne çıkarılmasının ardından hikayesini sosyal medyada paylaşan N.A., cinsellikle ilgili yöneltilen sorulara, eşinin her zaman ışıkları kapattığını ve seks yapmadan önce gözlerini bağladığını söyleyerek cevap verdi. Polise, eşinin onu memnun etmek için ellerini kullandığını söylediğini, ancak şimdi E.Y.'nin sevişmeleri sırasında delici cinsel araçlar kullandığından emin olduğunu ekledi.

ÖLDÜRMEYE KALKIŞMIŞ

N.A., E.Y'.nin yüzme bilmemesine rağmen onu göle atlamaya zorlayarak onu onu öldürmeye çalıştığını iddia da etti. Dava şimdi Jambi Bölge Mahkemesi'nde devam ediyor. E.Y. kendisine yöneltilen birçok suçlamadan ilki olan bu dava sonucu 10 yılı aşkın hapis cezasına çarptırılabilir.


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Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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