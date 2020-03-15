YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tutuldu

Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tutuldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.03.2020 11:19 | Son Güncelleme

Kocaeli'de gerçekleştirilen bir düğünde davetliler, salona girmeden önce koronavirüs salgınına karşı ikram edilen dezenfektanla temizlendi, damat ve gelin kimseyle tokalaşmadı -Gelin ve damat, takı takmak isteyen davetlilerin ellerine de dezenfektan sıktı - Gelin Büşra Özkan: - "Millet olarak öpüşmeyi, tokalaşmayı çok seviyoruz ama bugün bir ilk yapıyoruz. Sevgimizi, birbirimize uzaktan gösteriyoruz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde davetliler, salon girişinde koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ellerini dezenfektan ile temizledi, takı töreninde damat ve gelinle tokalaşmamaya özen gösterdi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde öğretim görevlisi Büşra Şiringür ve özel bir eğitim kurumunda yöneticilik yapan Fatih Özkan'ın düğünü, Seka Park'ta bulunan bir düğün salonunda yapıldı.

Aylar öncesinden düğün tarihi belirleyen ve hazırlıklarını tamamlayan aileler, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düğünü ertelemek yerine töreni, Sağlık Bakanlığının önerilerini dikkate alarak gerçekleştirdi.

İki kez dezenfekte edilen düğün salonundaki törene, çiftin yakınları, komşuları ve arkadaşları katıldı.

Tek tek elleri dezenfekte edilerek salona alınan davetliler, kimseyle tokalaşmamaya özen gösterdi.

Damat Fatih Özkan, misafirlerine seslenerek, salon girişindeki sıvı el dezenfektanıyla ellerini temizlemeleri konusunda uyarıda bulunarak, "Sizden ricam, hepimizin sağlığı için sarılma, öpüşme olmazsa çok iyi olur. Daha sonra evimize bekleriz, o zaman sarılırız. Anlayışınız ve ilginiz için şimdiden teşekkür ederim." diye konuştu.

Davetlilerin salondaki yerlerini almalarının ardından takı törenine geçildi. Bu sırada gelin ve damat, davetlilerin ellerine takı takmadan önce de dezenfektan sıktı.

Takılarını takan davetliler, gelin ve damadı tokalaşmadan tebrik etti.

Düğün pastasının kesilmesinin ardından, gelin ve damat dans etti.

- "Bence bu yılın en temiz düğünü olabilir"

Damat Fatih Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl kasım ayında düğün tarihini belirlediklerini belirtti.

Özkan, "Bu salgın keşke olmasaydı, keşke bunlar başımıza hiç gelmeseydi. Biz toplum olarak temizliğe ve hijyene önem veren bir milletiz. Bizi çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Etkileyeceğini düşünseydik, biz düğün organizasyonunu iptal ederdik." dedi.

"Sonuçta hayat devam ediyor. Ben her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Bunu kayıp vermeden atlatacağız inşallah." ifadelerini kullanan Özkan, "Düğün salonu iki kere ilaçlandı. Girişte de davetlere dezenfektan sıkıldı. Bu konuda çok dikkatliyiz, takı merasiminde ve uğurlamada tokalaşma ve öpüşme olmayacak." diye konuştu.

Gelin Büşra Özkan ise ellerine sık sık dezenfektan sıktıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Millet olarak öpüşmeyi, tokalaşmayı çok seviyoruz ama bugün bir ilk yapıyoruz. Sevgimizi, birbirimize uzaktan gösteriyoruz. Ellerimiz zaten tertemiz. Bence bu yılın en temiz düğünü olabilir. Virüs yok, hiçbir şey yok."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
KO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkıKO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkı
Anahtar Kelimeler:
Büşra Şiringür Düğün Fatih Özkan koronavirüs Kovid-19 sezenfekte

En Çok Okunan Yerel Haberler

Burhaniye Corona önlemlerini almaya başladı

Burhaniye Corona önlemlerini almaya başladı

Şanlıurfa’da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa’da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Bursa’da Can dostları sahipsiz değil

Bursa’da Can dostları sahipsiz değil

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi:

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi:

Kocaeli Namaz Vakitleri 15 Mart Pazar

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
13:14
İkindi
16:34
Akşam
19:14
Yatsı
20:33

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler15 Mart Pazar

Gümüş Eczanesi
Izmit
Dilek Eczanesi
Golcuk
Ersin Eczanesi
Basiskele
Gamze Eczanesi
Golcuk
Pelin Eczanesi
Golcuk
Özkan Eczanesi
Izmit
Leyla Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Darıca parkları bahara hazırlanıyor

Darıca parkları bahara hazırlanıyor

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

Kartepeli kadınlar sağlık seminerinde buluştu

Kartepeli kadınlar sağlık seminerinde buluştu

Murat Göğebakan Sahnede Hıçkıra Hıçkıra Ağladı

Murat Göğebakan Sahnede Hıçkıra Hıçkıra Ağladı

Dr. Hakan Şilek

Dr. Hakan Şilek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.