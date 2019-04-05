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Düğünü için 1978 model otomobili limuzine dönüştürdü

leyla.kader leyla.kader
GİRİŞİMCİLİK  | 05.04.2019 14:01 | Son Güncelleme

Osmaniye'de 14 Nisan'daki düğün için hazırlık yapan damat adayı, arkadaşıyla 1978 model otomobili ikiye bölüp demir profille uzatarak limuzine dönüştürdü.

Aracı 3 bin 500 liraya aldıklarını, bin lira da masraf yaptıklarını vurgulayan Kındır, "Yani 4 bin 500 liraya limuzin sahibi olduk. Trafik tescilini yaptırmak için gerekli girişimlere başladık." ifadesini kullandı.

4 bin 500 liraya limuzin yaptı

Damat ayı Mami Emen, 14 Nisan'da yapacağı düğün için hayalindeki limuzini o tarihte uygun fiyata temin edemeyeceğini öğrenince 3 bin 500 liraya satın aldığı 1978 model Renault 12'den limuzin yapmaya karar verdi.
Arkadaşı Sefa Kındır ile sanayideki bir tanıdıklarının iş yerine götürdükleri aracın karoserini (otomobilin dış bölümü) ikiye bölerek arasına demir profil yerleştiren Emen, otomobili yaklaşık iki metre uzattı.
Arabaya konutlarda kullanılan camlardan takan Emen ve Kındır, ayrıca otomobilin içine led ışık ve ek koltuk yerleştirdi.
Emen ve Kındır, trafiğe kapalı alanda yapılan testlerde de herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı.

'LİMUZİNİ YAKLAŞIK 3 GÜNDE BİTİRDİK'

'LİMUZİNİ YAKLAŞIK 3 GÜNDE BİTİRDİK'
Mami Emen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düğün için kiralayacak uygun şartlarda limuzin bulamadığını, bunun üzerine kendi aracını yapmaya karar verdiğini söyledi.
Satın aldıkları 1978 model arabayı sanayiye götürdüklerini anlatan Emen, "Limuzini yaklaşık 3 günde bitirdik. Arabayı aldık, kestik, biçtik, aralara profil attık. Ortaya bu araba çıktı. İçine televizyon sistemi ve buzdolabı gibi eklemeler de yapacağız. Trafiğe çıkması için gerekli izinler tamamlanırsa kiralamayı bile düşünüyoruz." dedi.
Sefa Kındır da Emen'in düğünü için gelin arabasına ihtiyaç olduğunu belirterek "Kendi yerli limuzinimizi yapmaya karar verdik. Gerçekten büyük ilgi gördü.
Trafiğe kapalı alanda denedik, sağlam olmuş. Bu araba için fazla para da harcamadık. Sanayideki ağabeylerimiz bize destek oldu, çok ucuza mal ettik." diye konuştu. KAYNAK:AA
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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye düğün arabası limuzine modifiye

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ÜLEN BUNA TRAFİK İZİN VERİRMİ DENYO .
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