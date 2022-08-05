Dükkan eş anlamlısı nedir? Dükkanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Arapça kökenli bir kelimedir. İsim türündedir. Çarşılarda veya sokak ve mahallelerde parkende olarak satış yapan iş yerleridir. Zanaatkarlar ürettikleri malları da bu iş yerlerinde satarlar. Dükkân eş anlamlısı iş yeridir. Bu karşılığı eğer mecaz ya da yan anlamları ifade edilmek istenmiyorsa geçerlidir.

Dükkan kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu tarafından dükkân kelimesi için üç farklı tanım yapılmıştır. Bu tanımlardan üçü de isim türündedir. Mecaz ve argo anlamlarının da tanımları vardır.

İlk tanımı esnafın perakende satış yaptığı, küçük zanaat sahiplerinin çalıştıkları yerdir.

İkinci tanımı da mecaz anlamını içerir:

Görevli olarak çalışılan yer, iş yeri. Bu tanımına göre dükkân kelimesi iş yapılan her türlü yer için geçerlidir.

Örnek olarak şu cümle kullanılmıştır:

"Bir gece oyuncular dükkânı, tezgâhı toplayıp kasabadan defoldular. (Reşat Nuri Güntekin)"

Diğer tanımı da bu kelimenin argo anlamını karşılar Kumarhane demektir. Dükkânın eş anlamlısı kelimeler arasına bu kelime de girer.

Dükkân kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

İş yeri kelimesi bu kelimenin ilk anlamında kullanılan eş anlamlısıdır. Argo dilinde ise kumarhane sözcüğü kullanılır. Bunlar dışında şu sözcükler de dükkân yerine kullanılabilir: Seki, platform, tezgâh.

Dükkân kelimesinin kullanıldığı atasözleri ve deyimlerde bulunur.

Atasözü ve deyim örnekleri şunlardır:

Erkek koyun kasap dükkanına yakışır.

Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır.

İyi yere dükkân açmak.

Dükkânın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin cümle içinde kullanılması o kelimenin anlamını pekiştirmek için doğru bir yöntemdir. Konuşurken ya da yazarken kelimenin hangi anlamının ne amaçla kullanıldığı yer aldığı cümlenin bütününe bakarak anlaşılabilir.

Dükkân kelimesi ve dükkânın eş anlamlısı kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: