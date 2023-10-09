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Dulkadiroğlu'ndaki 19 bin 279 depremzedenin hak sahipliği başvurusu onaylandı

09.10.2023 13:56 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 6 Şubattaki depremlerin ardından hak sahipliği müracaatında bulunan 19 bin 279 afetzedenin başvurusu onaylandı.

6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evleri yıkılan ve ağır hasar alan depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor.

Bir yandan kentin çeşitli noktalarında başlatılan kalıcı konutların yapımı hızla devam ederken, diğer taraftan da hak sahipliği başvuruları işlemleri sürüyor.

Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesinde hak sahipliği için 30 bin 27 başvuru yapıldı.

Yapılan inceleme ve araştırma sonrası yetkili komisyon tarafından 19 bin 279 hak sahipliği başvurusu onaylandı. Hak sahipliği kabul edilmeyenler 9-23 Ekim tarihleri arasında ilgili kaymakamlık ile İl AFAD Müdürlüğüne itirazda bulunabilecek.

Hak sahipliği başvuru sonuçlarına e-devlet üzerinden ve mahalle muhtarlıklarından ulaşılabilecek.

Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya, gazetecilere, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta büyük depremler yaşandığını anımsatarak, depremler nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.

Yıkıcı depremler nedeniyle kentte birçok iş yeri ve konutun yıkıldığını ya da zarar gördüğünü ifade eden Çelikkaya, şunları kaydetti:

"Depremden 8 ay sonra hak sahipliliği başvuruları incelenmiş ve komisyonumuz kararlarını açıklamıştır. Dulkadiroğlu ilçemizde bugüne kadar toplam 30 bin 27 vatandaşımız hak sahipliği için başvuruda bulunmuştur. Bu başvuru 60 gün süre içerisinde yapılmış, ardından 25 gün ek süre verilmişti. Komisyon tarafından vatandaşlarımızın başvurusu incelenmiş toplam 19 bin 279 vatandaşımızın başvurusu kabul edilmiştir. Bu rakam başvuru sayısının yaklaşık yüzde 64'üne tekabül etmektedir. Vatandaşlarımız hak sahipliğine itiraz için 15 gün içerisinde bu başvuruları yapmak zorundalar. Hak sahipliği kabul edilmeyen 10 bin 748 vatandaşımız 15 gün içerisinde 9-23 Ekim tarihleri arasında Dulkadiroğlu Kaymakamlığı veya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne başvurularını yapmak durumundadırlar."

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