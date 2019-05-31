Dümdüz bir karın için 14 gün boyunca içmeniz gereken tek şey var!

Her insanın vücut tipi birbirinden farklıdır ve kilo aldıkça yağlanma; bel, karın bölgesi, kalça gibi farklı bölgelerde gerçekleşebilir. Eğer karın bölgesinde yağlanma yaşıyorsanız ve bu bölgede incelme istiyorsanız bunun için Hindistan cevizi suyu tüketebilirsiniz.
Kilo vermeyi hedefliyorsanız bunun için öğünlerinize Hindistan cevizi suyunu eklemelisiniz. Bu süreçte asitli ve şekerli içeceklerden uzak durmalısınız. Oldukça düşük bir kaloriye sahip olan Hindistan cevizi suyunu öğünlerinizden yarım saat önce tüketirseniz çok daha az yemek yiyeceksiniz.
Vücuttaki sıvı dengesini korur. Vücudun ihtiyacı olan enerjiyi doğru bir şekilde sağlar. Bu da kendinizi çok daha dinç ve iyi hissetmenize yardımcı olur. Egzersiz yapıyorsanız Hindistan cevizi suyunu spor sonrası içerek kaybettiğiniz enerjinizi yerine koyabilirsiniz.
Hindistan cevizi suyu lifli yapısı sayesinde hazımsızlık probleminin önüne geçer. Özellikle ishal sorunu yaşıyorsanız bu içecek size ilaç gibi gelecektir. Çoğu zaman ishal durumunda bir bardak tüketmek yeterli gelmektedir. Ancak bunun için kesinlikle hazır Hindistan cevizi suyuna başvurmayın!
Hindistan cevizi suyu düzenli olarak tüketildiğinde cilde de fayda sağlar. Yüzünüzün çok daha canlı ve ışıltılı gözükmesine yardımcı olur. Cilt sağlığınızı iyileştirmek istiyorsanız meyvenin kendisini de kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi meyvesiyle her gün temiz cildinize masaj yaparak pürüzsüz bir cilde sahip olmanız mümkün.
Hindistan cevizinin içinde bulunan magnezyum serotonin üretimi artırır. Bunun sonucunda kendinizi daha keyifli hissedebilir, stresten arınabilirsiniz.
Hindistan cevizi suyu akşamdan kalmalara da iyi gelen bir içecektir. Alkolden kaynaklı vücudun kaybettiği vitamin ve sıvıları geri kazanılmasını sağlar. Vücudun nem dengesini korur.
İyi bir antioksidan kaynağıdır. Vücudu toksinlerden arındırır.
Malzemeler:
4 bardak su
2 bardak rendelenmiş Hindistan cevizi
1 çay kaşığı esmer şeker
Hazırlanışı:
Rendelediğiniz Hindistan cevizini suya ilave edin ve bu karışımı yarım saat bekletin.
Yarım saat sonra şekeri ilave edin ve eriyene kadar karıştırın.
Şeker eridikten sonra suyu süzün ve cam şişede saklayın. Yemeklerden yarım saat önce 1 bardak içebilirsiniz.
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