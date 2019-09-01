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Dunajska Streda 5 - 2 Slovan Bratislava

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.09.2019 22:11 | Son Güncelleme

Slovakya Süper Lig takımı Slovan Bratislava, lig maçında Dunajska Streda'ya deplasmanda 5-2 mağlup oldu.

Dunajska Streda 5 - 2 Slovan Bratislava

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile K Grubu'nda yer alan Slovan Bratislava, lig mücadelesinde Dunajska Streda ile karşılaştı.

Slovan Bratislava, 18. dakikada Andraz Sporar'ın attığı golle öne geçse de, Dunajska Streda Eric Davis'in 35. dakika, Krisztopher Vida'nın 45. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Dunajska Streda'da Eric Ramirez 52. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Golden 2 dakika sonra Slovan Bratislava Myenty Abena ile cevap verse de, 68. dakikada Andre Fabre, 75. dakikada Eric Ramirez ağları sarstı ve maç 5-2 bitti.

Bu sonuçla Slovan Bratislava 16 puanda kalarak ikinciliğini sürdürürken, Dunajska Streda puanını 13'e çıkarak üçüncülüğe yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Dunajska Streda Slovan Bratislava Beşiktaş

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