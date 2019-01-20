Dünya 21 yaşındaki genç pilotu konuşuyor

Paraguaylı pilot Ana Paula Cespedes, paylaştığı fotoğraflarla Instagram'da büyük bir ilgi gördü.

Onu herkes model sanıyor...

Genç pilotun işine dair paylaşımlarını 48 binden fazla kişi takip ediyor.

Ana Paula, pilotluk kariyerini yapmak konusunda kendisine babasının ilham verdiğini söylüyor.

Cespedes, "Küçüklüğümden beri babamı izlerdim. O da bir pilottu ve gerçekten ona hayrandım.

Uygun yaşa gelince de hemen bu hayalime adım attım" diyerek pilotluk kariyerine nasıl başladığını anlattı.

"Uçmak gözleriniz açıkken hayal etmenin en iyi yoludur" diyen genç kadın "çok fazla yer, çok fazla yüz, çok fazla rüyanın benimle birlikte olmasın işime dair en sevdiğim şeylerden biri" diyerek mesleğini sevdiğini vurguluyor.