SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Dünya Atletizm Birliği'nden olimpiyat kota mücadelesi için yeni karar

Dünya Atletizm Birliği'nden olimpiyat kota mücadelesi için yeni karar

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 10.04.2020 11:57 | Son Güncelleme

Dünya Atletizm Birliği, Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelesinde bu yıl 30 Kasım'a kadar yapılan derecelerin dünya sıralamasını etkilemeyeceğini duyurdu.

Dünya Atletizm Birliği'nden olimpiyat kota mücadelesi için yeni karar

Dünya Atletizm Birliği, Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelesinde bu yıl 30 Kasım'a kadar yapılan derecelerin dünya sıralamasını etkilemeyeceğini duyurdu. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Atletizm Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları için yeni yol haritasını netleştirmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Atlet Komisyonunun önerisini dikkate alan Dünya Atletizm Birliği, sporcuların yeterli hazırlık yapamayacakları gerekçesiyle bu yaz sezonunun dünya sıralamasına etki etmemesi kararı aldı. 6 Nisan'dan geçerli olmak üzere 30 Kasım'a kadar yapılacak tüm dereceler, kayıtlara girecek ancak olimpiyat baraj geçme niteliği taşımayacak.

Bu süreçte dünya sıralaması hesaplaması da dondurulacak. 1 Aralık 2020'den başlamak üzere yol yarışmalarında 31 Mayıs 2021, pist yarışmalarında ise 29 Haziran 2021'e kadar sürecek "ikinci kota alma periyodunda" normal uyulama kaldığı yerden devam edecek.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi 87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi
Rekortmen sporcu koronavirüs nedeniyle vefat ettiRekortmen sporcu koronavirüs nedeniyle vefat etti
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Atletizm Birliği Tokyo Olimpiyatları Japonya

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan Türkiye'ye 'yardım' takdiri

Pentagon'dan Türkiye'ye 'yardım' takdiri

Kapılarını sağlıkçılara açan otelciler: Yüzleri her şeyi anlatıyor

Kapılarını sağlıkçılara açan otelciler: Yüzleri her şeyi anlatıyor

Rüştü Reçber'den sigara itirafı

Rüştü Reçber'den sigara itirafı

Alanyaspor'dan flaş Erol Bulut açıklaması!

Alanyaspor'dan flaş Erol Bulut açıklaması!

G.Saray bombayı patlıyor

G.Saray bombayı patlıyor

Messi Inter'e transferi hakkında konuştu!

Messi Inter'e transferi hakkında konuştu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dağistanlı boksör Khabib Nurmagomedov'dan Tony Ferguson maçı ile ilgili açıklama!

Dağistanlı boksör Khabib Nurmagomedov'dan Tony Ferguson maçı ile ilgili açıklama!

Milli sporcumuz karantina altına alındı

Milli sporcumuz karantina altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Filenin Sultanları: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 yenerek Olimpiyat vizesi aldı

Filenin Sultanları: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 yenerek Olimpiyat vizesi aldı

Rekortmen atlet Donato Sabia korona nedeniyle hayatını kaybetti

Rekortmen sporcu koronavirüs nedeniyle vefat etti

Ali Koç: Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Ali Koç: Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Milli sporcu Selin Şahin özel otobüsle evine gönderildi

Milli sporcudan haber var!

Milli serbest dalışçı Fatma Uruk'a Meksika'da koronavirüs engeli

Fatma Uruk'a Meksika'da koronavirüs engeli

Alp Aksoy'dan 'Evde kal' mesajı

Genç pilottan 'Evde kal' mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.