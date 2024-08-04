Dünya basını Beşiktaş'ı konuşuyor! "Immobile, Galatasaray'ı küçük düşürdü"

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray’ı 5-0 yenerek 3’üncü kez mutlu sona ulaştı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kafileyi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde meşaleler ve tezahüratlarla çok sayıda taraftar karşıladı. Tesislerin girişinde takım otobüsünden inen siyah-beyazlı futbolcular ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, kupayla birlikte taraftarların yanına gitti. Kupa zaferini birlikte kutlayan kafile ve taraftarlar büyük coşku yaşadı.

IMMOBILE GELİR GELMEZ TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına Galatasaray karşısında çıkan Ciro Immobile, 21. saniyede ve 81. dakikada attığı gollerle hem ilk resmi müsabakasında ağları sarstı hem de ‘Süper Kupa’daki en erken gol’ rekorunun sahibi oldu.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: ICARDI'NİN GALA'SI 5-0'LA YIKILDI

"Ciro Immobile için Beşiktaş formasıyla harika bir ilk maç oldu. Lazio'nun eski forveti, Mauro Icardi'li Galatasaray'ı 5-0 yenerek Türkiye Süper Kupası'nı kazanan takımın yıldız oyuncusu oldu. Immobile ilk golü sadece 21 saniye sonra rakip savunmanın bir hatasından yararlanarak attı ve Galatasaray kalecisi Muslera'ya hiç şans tanımadı."

CORRIERE DELLO SPORT: İNANILMAZ IMMOBILE! İLK GOLÜNÜ 21. SANİYEDE ATTI

"Ciro Immobile, Türkiye'deki ilk maçında duble yaptı ve Galatasaray'a karşı Süper Kupa'yı kazandı."

TUTTOMERCATO: IMMOBILE'NİN AÇLIĞI

"En çılgın hayallerde bile olmayan bir başlangıç. Türkiye Süper Kupası maçında Ciro Immobile, 23 saniye sonra, ilk dakika olarak skor tabelasında bir gol atarak Beşiktaş ile yeni macerasını başlattı. Ancak bu başarı tartışmasız bir şekilde kupa tarihine damga vurdu. Tarihe geçen bir rekor. Lazio'nun eski bombacısının attığı ilk gol, Türkiye Süper Kupası'nda bugüne kadar atılan en hızlı gol oldu. Galatasaray'da Mauro Icardi'ye ait olan bu rekor 34 yaşındaki İtalyan tarafından bir anda kırıldı. Ciro için Beşiktaş formaasıyla hem de ezeli rakiplerine karşı yıldırım etkisi yaratan başlangıç."

KICKER: TÜRK FUTBOLUNDA İNANILMAZ BAŞLANGIÇ! SADECE 21 SANİYE

"Immobile arkadaşlarıyla birlikte gecenin tadını çıkardı. Sonuçta, bu erken açılış golü, Galatasaray'ın geri gelmesine izin vermeyen Beşiktaş için bir turbo ateşleme görevi gördü."

AS: TÜRKİYE'DE TARİHİ EL SANATLARI!

"Beşiktaş, Türkiye'de sezonun ilk resmi maçı olan Süper Kupa'da Galatasaray'a ezici bir darbe indirdi. Kupa şampiyonunun lig şampiyonu ile yaptığı ikili mücadele İstanbul'un bir bölümünde yaşayanlar için unutulmaz bir maç oldu. Ciro Immobile attığı iki golle maçın ana kahramanlarından biri oldu."

MARCA: BEŞİKTAŞ, GALATASARAY'I DEVİREREK SÜPER KUPA'YI KAZANDI

"Bu yaz Lazio'dan ayrıldığından beri ilk golünü atan Ciro Immobile'den gelen erken açılış ve Jonas Svensson Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun golleriyle Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek tarihindeki onuncu Süper Kupa'yı kazandı ve Türkiye'de en çok şampiyonluk yaşayan kulüpler arasında Trabzonspor ile birlikte ikinci sıraya yükseldi."

MUNDO DEPORTIVO: BEŞİKTAŞ VE IMMOBILE, GALATASARAY'I KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ

"34 yaşındaki İtalyan forvet takımının iki gollü galibiyetine iki golle katkıda bulundu."

A BOLA: RAFA SILVA'DAN DEV MAÇTA ASİST VE GOL

"Rafa Silva Benfica'dan ayrıldıktan sonra ilk resmi maçına çıktı ve maçtan gülerek ayrıldı: ilk 11'de başladı (Eski Benfica oyuncusu Gedson Fernandes gibi) ve takımının Galatasaray'ı 5-0 yenerek Türkiye Süper Kupası'nı kazanmasını sağlayan golü attı."