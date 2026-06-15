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Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Binlerce taraftar saniyeler içinde dağıldı

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Çiğdem Berfin Sevinç

Tokyo'daki ünlü Shibuya Kavşağı'nda Dünya Kupası galibiyetini kutlayan binlerce Japon taraftar, araçlara yeşil ışık yandığı anda caddeden saniyeler içinde çekilerek trafiğin aksamasını engelledi. O anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Dünya Kupası coşkusu tüm dünyayı kasıp kavururken, Japonya'dan gelen bir görüntü sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor. Sokaklara dökülen binlerce taraftarın sorumluluk bilinciyle hareket etmesi görenlerin dikkatini çekti.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Binlerce taraftar saniyeler içinde dağıldı 1

SOSYAL MEDYA BU GÖRÜNTÜYÜ KONUŞUYOR

Japon taraftarlar, takımlarının maçını dev ekranlarda takip etmek için dünyanın en kalabalık yaya geçidi olan Tokyo'daki ünlü Shibuya Kavşağı'nı hınca hınç doldurdu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokaklarda büyük bir coşku yaşandı. Ancak asıl olay, trafik ışıklarının rengi değiştiğinde yaşandı.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Binlerce taraftar saniyeler içinde dağıldı 2

SADECE BİRKAÇ SANİYE SÜRDÜ

Yüzlerce taraftar caddede sloganlar atıp zıplayarak galibiyeti kutlarken, yayalar için kırmızı araçlar için yeşil ışık yandığı anda inanılmaz bir şey oldu. Binlerce insan, sanki sihirli bir değnek değmiş gibi saniyeler içinde yolu tamamen boşaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya dünya kupası
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