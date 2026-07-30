Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Sahilde yürürken yine buldu! Aynı adamın karşısına ikinci kez İHA çıktı

İçerik devam ediyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde geçtiğimiz günlerde sahile vuran bir insansız hava aracını (İHA) bulmasıyla gündeme gelen Ali Çabuk, bu kez benzer bir sürprizle yeniden karşılaştı. Kuzeniyle sahilde yürüyüş yaptığı sırada şaka yollu "Gel sana dron bulacağım" diyen Çabuk, kısa süre sonra kıyıda bir İHA daha fark etti. İlk olayda bulduğu cihazı inceleyip evine götüren Çabuk, bu kez araca dokunmadan durumu yetkililere bildirdiklerini söyledi.

Karasu ilçesi Camitepe Mahallesi sahilinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, deniz kıyısında 15-20 kilogram ağırlığındaki bir İHA'yı bulan 63 yaşındaki Ali Çabuk, fotoğrafını yapay zeka uygulamasına taratıp "bomba yok" yanıtını alınca aracı bagajına yükleyerek evinin yakınına götürdükten sonra ekiplere haber vermişti.

Sahilde yürürken yine buldu! Aynı adamın karşısına ikinci kez İHA çıktı 1

TEKRARDAN İHA BULDU

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından patlayıcı taşımadığı belirlenen ve jandarma aracına sığmayınca yine Çabuk'un kendi aracıyla karakola taşınan İHA olayı hafızalarda yer edinirken, Çabuk sahil şeridinde kuzeni ile arazi aracıyla gezdiği esnada tekrardan kıyıya vurmuş İHA ile karşılaştı.

Çabuk, bu sefer İHA'yı aracına yüklemeden ya da yapay zekaya "bomba var mı?" diye sormadan önce ekiplere haber verdi. Gerekli incelemelerin ardından İHA ekiplerce götürüldü.

Sahilde yürürken yine buldu! Aynı adamın karşısına ikinci kez İHA çıktı 2

"'GEL SANA DRON BULALIM' DEDİM, BULDUK"

Kuzeniyle birlikte sahil kenarında gezintiye çıktıkları sırada yaşanan ilginç anları anlatan Ali Çabuk, "Kuzenim ile evden çıktık. Hatta kendisine, 'Gel sana dron bulalım' diye espiri yaptım. Bulduk, o da gördü. Ben buralarda denizde sürekli kalas, tahta arıyorum. Bu sefer elimizi sürmedik. Dronu bulduğumuzu ekiplere haber verdik" dedi.

Sahilde yürürken yine buldu! Aynı adamın karşısına ikinci kez İHA çıktı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece yarısı sokakta böyle gezdilerGece yarısı sokakta böyle gezdiler
Amazon’da 3 milyon kişilik kayıp uygarlık ortaya çıktıAmazon’da 3 milyon kişilik kayıp uygarlık ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Sakarya İHA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Erdal Beşikçioğlu gözaltında... İşte ilk görüntü

Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Erdal Beşikçioğlu gözaltında... İşte ilk görüntü

Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Emre Bol'dan F.Bahçe'ye sert çıkış! "İsmail hoca bu takıma ne yaptın?"

Emre Bol'dan F.Bahçe'ye sert çıkış! "İsmail hoca bu takıma ne yaptın?"

Son anı ortaya çıktı! İlaç detayı kahretti

Son anı ortaya çıktı! İlaç detayı kahretti

20 TL'ye mal oluyor ama fiyatı 15 TL 'Alımı durdurdu durduracak'

20 TL'ye mal oluyor ama fiyatı 15 TL 'Alımı durdurdu durduracak'

Akaryakıta yeni zam: Tabela değişiyor!

Akaryakıta yeni zam: Tabela değişiyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.