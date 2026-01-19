SPOR

Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Senegal-Fas maçında 'havlu' krizi!

Doğukan Akbayır

Dün Afrika Uluslar Kupası finalinde karşı karşıya gelen Senegal ile Fas arasındaki müsabakada ilginç bir havlu krizi yaşandı. Senegal kalecisi Edouard Mendy kale arkasındaki havluyu kullanmasın diye Faslı top toplayıcılar ile Senegal kalecisi Yehvann Diouf arasında adeta bir 'havlu kapmaca' oyunu oynandı. İşte o görüntüler!

Faslı top toplayıcılar, defalarca kez Edouard Mendy'nin havlusunu aldı. Senegal tarafı, çareyi yedek kaleci Yehvann Diouf'u havluya nöbetçi dikmekte buldu ama mücadele yerlerde sürüklenerek devam etti.

MAÇA DAMGA VURAN 'HAVLU KRİZİ'

Maç içerisinde de büyük bir havlu krizi yaşandı. Senegal kalecisi Edouard Mendy'nin kale ağlarına koyduğu ve aşırı yağışlı hava nedeniyle sık sık eldivenlerini sildiği havlu, Faslı top toplayıcılar tarafından en az 8-9 kez alındı. Havluları aldıktan sonra da geri isteyen Mendy'e el hareketleri yapıldı.

KALECİYİ YERLERDE SÜRÜKLEDİLER

Senegal tarafı, çözümü yedek kaleci Yehvann Diouf'u havlunun başına nöbetçi gibi dikmekte buldu. Faslı top toplayıcılar bu kez de havluyu alabilmek için Yehvann Diouf'u yerlerde sürükledi.

Havluyu kaptırmamak için büyük bir mücadele veren Diouf, 2-3 Faslı top toplayıcıyla girdiği mücadeleyi dakikalar boyunca sürdürdü.

