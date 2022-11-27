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Dünya devinden Arda Güler için Fenerbahçe'ye reddilmesi zor teklif!

27.11.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yükselen yeteneği Arda Güler'i dünya devleri takip etmeye devam ediyor. Özellikle Jorge Jesus yönetiminde daha da olgunlaşan genç oyuncu birçok kulübün radarında bulunuyor. Barcelona, PSG ve Napoli gibi takımların yakından takip ettiği Arda Güler için İngiltere semalarından bir haber daha geldi. Tottenham'ın Fenerbahçe'ye reddedilmesi zor bir Arda Güler teklifi yapacağı ifade edildi.

Dünya devinden Arda Güler için Fenerbahçe'ye reddilmesi zor teklif!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de gündem Arda Güler transferi. Herkes genç oyuncunun akıbetinin ne olacağını merak ederken İngiliz devi Tottenham'dan gelen haber camiayı heyecanlandırdı. Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncunun transfer olup olmayacağı merak konusu oldu.

RESMİ TEKLİF GELMEK ÜZERE

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İspanyol basınında yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacağı yazıldı. Haberin detayında, teklifin yüksek bir miktar olacağı ve reddedilmesi zor olacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE KARARSIZ

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Sarı-lacivertliler Arda Güler'i en az 2 sezon daha kadrosunda tutmak istiyor. Fakat gelecek teklifin yüksekliğine göre bu kararın değişebileceği öğrenildi. Arda Güler'in de Avrupa'da bir takımda oynamak istemesi Fenerbahçe'nin elini kolunu bağlıyor. Tottenham'ın olası bir teklifine sarı-lacivertlilerin ne yanıt vereceği merak konusu olmuş durumda.

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