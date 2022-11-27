Dünya devinden Arda Güler için Fenerbahçe'ye reddilmesi zor teklif!

Fenerbahçe'de gündem Arda Güler transferi. Herkes genç oyuncunun akıbetinin ne olacağını merak ederken İngiliz devi Tottenham'dan gelen haber camiayı heyecanlandırdı. Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncunun transfer olup olmayacağı merak konusu oldu.

RESMİ TEKLİF GELMEK ÜZERE

İspanyol basınında yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacağı yazıldı. Haberin detayında, teklifin yüksek bir miktar olacağı ve reddedilmesi zor olacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE KARARSIZ

Sarı-lacivertliler Arda Güler'i en az 2 sezon daha kadrosunda tutmak istiyor. Fakat gelecek teklifin yüksekliğine göre bu kararın değişebileceği öğrenildi. Arda Güler'in de Avrupa'da bir takımda oynamak istemesi Fenerbahçe'nin elini kolunu bağlıyor. Tottenham'ın olası bir teklifine sarı-lacivertlilerin ne yanıt vereceği merak konusu olmuş durumda.

