Dünya devinden Jose Mourinho hakkında karar!

Benfica'dan ayrılmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin eski hocası Jose Mourinho'ya, İngiliz devi Chelsea tüm kapılarını kapattı. Ret kararı resmen verildi.

Emre Şen

Portekiz Ligi'nde Benfica'yı şampiyonluğa taşıyamayan ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Adı son dönemde sık sık eski takımlarıyla anılan deneyimli çalıştırıcı için İngiltere'den flaş bir karar geldi.

FENERBAHÇE'DEN KUPASIZ AYRILMIŞTI

Bilindiği üzere Portekizli hoca, büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'den kupa sevinci yaşayamadan ayrılmıştı. Sarı-lacivertli takımın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda elenmesinin ardından ligde de istenen sonuçlar gelmeyince yollar ayrılmış ve Mourinho'nun Türkiye serüveni hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştı.

CHELSEA DÖNÜŞÜNÜ REDDETTİ

Fenerbahçe sonrası gittiği Benfica'da da aradığını bulamayan ve geleceği merak konusu olan "Special One" lakaplı hoca, son günlerde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve eski kulübü Chelsea ile anılıyordu.

Ancak dünyaca ünlü spor platformu GOAL'de yer alan habere göre; Londra devi Chelsea, Jose Mourinho ile ilgili son kararını verdi. İngiliz devinin yönetiminin, eski efsane hocalarıyla yeniden çalışmayı kesinlikle düşünmediği ve Mourinho'nun olası geri dönüşünü net bir şekilde reddettiği bildirildi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

