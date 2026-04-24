Dünya devinden Jose Mourinho hakkında karar!

Portekiz Ligi'nde Benfica'yı şampiyonluğa taşıyamayan ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Adı son dönemde sık sık eski takımlarıyla anılan deneyimli çalıştırıcı için İngiltere'den flaş bir karar geldi.

FENERBAHÇE'DEN KUPASIZ AYRILMIŞTI

Bilindiği üzere Portekizli hoca, büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'den kupa sevinci yaşayamadan ayrılmıştı. Sarı-lacivertli takımın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda elenmesinin ardından ligde de istenen sonuçlar gelmeyince yollar ayrılmış ve Mourinho'nun Türkiye serüveni hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştı.

CHELSEA DÖNÜŞÜNÜ REDDETTİ

Fenerbahçe sonrası gittiği Benfica'da da aradığını bulamayan ve geleceği merak konusu olan "Special One" lakaplı hoca, son günlerde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve eski kulübü Chelsea ile anılıyordu.

Ancak dünyaca ünlü spor platformu GOAL'de yer alan habere göre; Londra devi Chelsea, Jose Mourinho ile ilgili son kararını verdi. İngiliz devinin yönetiminin, eski efsane hocalarıyla yeniden çalışmayı kesinlikle düşünmediği ve Mourinho'nun olası geri dönüşünü net bir şekilde reddettiği bildirildi.