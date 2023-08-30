Dünya devinin teklifine hiç beklenmedik cevap! Ferdi Kadıoğlu elinin tersiyle itti

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yükselişi devam ediyor. Birçok isteyeni olmasına rağmen takımdan ayrılmak istemeyen yıldız oyuncuya son olarak Bayern Münih talip oldu.

FENERBAHÇE'YE DURUMU SORULDU

Fenerbahçeli yetkililere Ferdi Kadıoğlu'nun durumunu soran Bayern Münih yöneticileri şimdilik olumsuz cevap aldı. Bu sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kuran sarı-lacivertliler güç kaybetmemek için oyuncusunu yollamak istemedi.

FERDİ KADIOĞLU 1 YIL DAHA OYNAMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'nin bu tavrına Ferdi Kadıoğlu'ndan da destek geldi. Sarı-lacivertlilerden şampiyon olmadan ayrılmak istemeyen milli oyuncu, en az 1 yıl daha takımda kalmak istiyor.

