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Dünya devinin teklifine hiç beklenmedik cevap! Ferdi Kadıoğlu elinin tersiyle itti

30.08.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu'na son olarak Alman devi Bayern Münih kancayı taktı. Milli oyuncuyu izlemeye alan Alman yetkililer, sarı-lacivertli kulübe oyuncunun durumunu sordu.

Dünya devinin teklifine hiç beklenmedik cevap! Ferdi Kadıoğlu elinin tersiyle itti
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yükselişi devam ediyor. Birçok isteyeni olmasına rağmen takımdan ayrılmak istemeyen yıldız oyuncuya son olarak Bayern Münih talip oldu.

FENERBAHÇE'YE DURUMU SORULDU

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Fenerbahçeli yetkililere Ferdi Kadıoğlu'nun durumunu soran Bayern Münih yöneticileri şimdilik olumsuz cevap aldı. Bu sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kuran sarı-lacivertliler güç kaybetmemek için oyuncusunu yollamak istemedi.

FERDİ KADIOĞLU 1 YIL DAHA OYNAMAK İSTİYOR

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Fenerbahçe'nin bu tavrına Ferdi Kadıoğlu'ndan da destek geldi. Sarı-lacivertlilerden şampiyon olmadan ayrılmak istemeyen milli oyuncu, en az 1 yıl daha takımda kalmak istiyor.

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