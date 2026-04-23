Dünya devleri pusuda bekliyordu! Hakan Çalhanoğlu kararını verdi: Tek bir şartla

İtalya Serie A’da Inter ile şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen ve Avrupa futbolunun en formda orta sahaları arasında gösterilen Hakan Çalhanoğlu, geleceğine dair kararını verdi. İsmi Süper Lig ve dünya devleriyle anılan milli yıldızın, Milano ekibiyle masaya oturmak için belirlediği mali şartlar İtalyan basınına sızdı.
Kariyerinin altın çağını yaşayan ve Inter orta sahasının beyni haline gelen Hakan Çalhanoğlu, sözleşme yenileme görüşmelerinde çıtayı yükseltti. Mevcut kontratı üzerinden gelen teklifleri değerlendiren 31 yaşındaki milli kaptanın, Inter yönetimine imza atmak için tek bir şart sunduğu ve bu talebinin kabul edilmesi halinde 2028 yılına kadar takımda kalacağı ifade edildi.
İtalyan spor medyasında yer alan bilgilere göre; şu an yıllık net 6.5 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcu, performansının karşılığı olarak maaşında iyileştirme talep ediyor. Hakan Çalhanoğlu’nun ajandasında yer alan rakamın yıllık 8 milyon Euro seviyesinde olduğu, Inter’in bu rakama çıkması durumunda imzaların hemen atılacağı belirtildi.
Sergilediği futbolla sadece İtalya'da değil, tüm dünyada hayranlık uyandıran Hakan için transfer radarı oldukça kalabalık. Özellikle Süper Lig’in devleri, İngiltere Premier Lig ekipleri ve Almanya Bundesliga kulüplerinin milli yıldızın durumunu yakından takip ettiği vurgulanıyor. Inter yönetimi, oyuncusunu kaptırmamak için mali şartları zorlayıp zorlamayacağı konusunda henüz son kararını vermiş değil.
Serie A'da şampiyonluğa koşan kadronun kilit ismi olan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon attığı kritik goller ve oyun kurucu rolüyle "ligin en iyi oyuncusu" adayları arasında gösteriliyor. 31 yaşındaki yıldızın Milano'da kalıp kalmayacağı, önümüzdeki günlerde yapılacak olan "maaş zirvesi" ile netlik kazanacak.
