Dünya futbol tarihine geçecek transfer teklifini açıkladılar! Neymar ve Mbappe’nin rekorunu gölge bıraktıracak bonservis... Tam 250 milyon euro!

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın danışmanı Matip, dünya futbolunu sarsacak bir itirafta bulundu. Matip, son dönemin en çok konuşulan genç yeteneği Lamine Yamal için yaz aylarında sürpriz bir transfer teklifi aldıklarını açıkladı.

TAM 250 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Matip, Paris Saint-Germain'den tam 250 milyon euroluk teklif aldığını itiraf etti ve bu teklifin reddedildiğini duyurdu.

DÜNYA FUTBOL TARİHİNE GEÇECEKTİ

İspanyol devi Barcelona, bu teklifi kabul etseydi Lamine Yamal, dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdıracaktı. Neymar’ın 222 milyon euroluk ve Mbappe’nin 180 milyon euroluk bonservis rekorlarını geride bırakabilecek olan bu transfer, Başkan Joan Laporta’nın kararıyla gerçekleşmedi.

''DİKKATE BİLE ALMADI''

İspanyol basınına konuşan Matip, ''Paris Saint-Germain geçen yaz Lamine Yamal için 250 milyon euro değerinde bir teklifte bulundu. Laporta bunu dikkate bile almadı, Lamine'i satma şansı yok.'' şeklinde konuştu.