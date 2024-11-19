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Dünya futbol tarihine geçecek transfer teklifini açıkladılar! Neymar ve Mbappe’nin rekorunu gölge bıraktıracak bonservis... Tam 250 milyon euro!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.11.2024 19:21
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Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın danışmanı Matip, dünya futbolunda çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Matip, son zamanların adından en çok söz ettiren genç yıldızı Lamine Yamal ile ilgili yaz aylarında tarihe geçecek bir teklif aldıklarını duyurdu. İşte detaylar...

Dünya futbol tarihine geçecek transfer teklifini açıkladılar! Neymar ve Mbappe’nin rekorunu gölge bıraktıracak bonservis... Tam 250 milyon euro!

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın danışmanı Matip, dünya futbolunu sarsacak bir itirafta bulundu. Matip, son dönemin en çok konuşulan genç yeteneği Lamine Yamal için yaz aylarında sürpriz bir transfer teklifi aldıklarını açıkladı.

TAM 250 MİLYON EUROLUK TEKLİF

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Matip, Paris Saint-Germain'den tam 250 milyon euroluk teklif aldığını itiraf etti ve bu teklifin reddedildiğini duyurdu.

DÜNYA FUTBOL TARİHİNE GEÇECEKTİ

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İspanyol devi Barcelona, bu teklifi kabul etseydi Lamine Yamal, dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdıracaktı. Neymar’ın 222 milyon euroluk ve Mbappe’nin 180 milyon euroluk bonservis rekorlarını geride bırakabilecek olan bu transfer, Başkan Joan Laporta’nın kararıyla gerçekleşmedi.

''DİKKATE BİLE ALMADI''

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İspanyol basınına konuşan Matip, ''Paris Saint-Germain geçen yaz Lamine Yamal için 250 milyon euro değerinde bir teklifte bulundu. Laporta bunu dikkate bile almadı, Lamine'i satma şansı yok.'' şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Neymar Lionel Messi Kylian Mbappe barcelona Lamine Yamal
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