Dünya futbolunda devrim! Kırmızı kart yok, maçlar 50 dakika

Dünya genelinde milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol, oyun kuralları ve izlenme süreleriyle ilgili tarihi bir değişimin eşiğinde olabilir. İtalya Serie A'nın köklü ve dev kulüplerinden Napoli'nin sıra dışı Başkanı Aurelio De Laurentiis, yeşil sahaların mevcut yapısını adeta dinamitleyecek çok radikal değişiklik önerilerinde bulundu.

90 DAKİKA TARİHE Mİ KARIŞIYOR?

Mevcut futbol sisteminin artık seyirci için sıkıcı hale geldiğini ve oyunun hızlanması gerektiğini savunan De Laurentiis, en büyük devrim çağrısını maç süreleri için yaptı. İtalyan futbol adamı, 45'er dakikalık iki devre halinde oynanan geleneksel 90 dakikalık maç sisteminin tamamen kaldırılarak, devrelerin 25'er dakikadan toplam 50 dakika oynanması gerektiğini savundu.

KARTLAR KALKIYOR, CEZA SÜRESİ GELİYOR!

Napoli başkanının futbol dünyasını şoka sokan bir diğer önerisi ise hakemlerin vazgeçilmezi olan sarı ve kırmızı kartlarla ilgili oldu. Kart uygulamasının oyunu soğuttuğunu ve adaletsizliğe yol açtığını belirten De Laurentiis, kartların tamamen tedavülden kaldırılmasını talep etti.

Bunun yerine buz hokeyi veya basketbol benzeri bir ceza sistemi öneren çılgın başkan, kural ihlali yapan oyuncuların saha dışına gönderilmesini teklif etti. Bu yeni sisteme göre; mevcut kuralda sarı kartlık bir faul yapan oyuncu 5 dakika, kırmızı kartlık ağır bir ihlal yapan oyuncu ise 20 dakika boyunca saha kenarında bekleyerek takımını eksik bırakacak.