SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Dünya futbolunda devrim! Kırmızı kart yok, maçlar 50 dakika

Napoli başkanından yeşil sahaları kökünden değiştirecek çılgın bir öneri geldi. Maç süresini ve kartları hedef alan o teklif şaşırttı!

Emre Şen

Dünya genelinde milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol, oyun kuralları ve izlenme süreleriyle ilgili tarihi bir değişimin eşiğinde olabilir. İtalya Serie A'nın köklü ve dev kulüplerinden Napoli'nin sıra dışı Başkanı Aurelio De Laurentiis, yeşil sahaların mevcut yapısını adeta dinamitleyecek çok radikal değişiklik önerilerinde bulundu.

90 DAKİKA TARİHE Mİ KARIŞIYOR?

Mevcut futbol sisteminin artık seyirci için sıkıcı hale geldiğini ve oyunun hızlanması gerektiğini savunan De Laurentiis, en büyük devrim çağrısını maç süreleri için yaptı. İtalyan futbol adamı, 45'er dakikalık iki devre halinde oynanan geleneksel 90 dakikalık maç sisteminin tamamen kaldırılarak, devrelerin 25'er dakikadan toplam 50 dakika oynanması gerektiğini savundu.

KARTLAR KALKIYOR, CEZA SÜRESİ GELİYOR!

Napoli başkanının futbol dünyasını şoka sokan bir diğer önerisi ise hakemlerin vazgeçilmezi olan sarı ve kırmızı kartlarla ilgili oldu. Kart uygulamasının oyunu soğuttuğunu ve adaletsizliğe yol açtığını belirten De Laurentiis, kartların tamamen tedavülden kaldırılmasını talep etti.

Bunun yerine buz hokeyi veya basketbol benzeri bir ceza sistemi öneren çılgın başkan, kural ihlali yapan oyuncuların saha dışına gönderilmesini teklif etti. Bu yeni sisteme göre; mevcut kuralda sarı kartlık bir faul yapan oyuncu 5 dakika, kırmızı kartlık ağır bir ihlal yapan oyuncu ise 20 dakika boyunca saha kenarında bekleyerek takımını eksik bırakacak.

Anahtar Kelimeler:
kırmızı kart futbol kural Spor Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.