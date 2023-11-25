Dünya futbolunda Erling Haaland fırtınası devam ediyor! Gol makinesi, rekorlarına bir yenisini daha ekledi

Manchester City ile Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maça futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Oldukça yoğun bir tempoda oynanan karşılaşmada atılan gol, yeni bir rekorun kapısını açtı.

Manchester City, 37. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Nathan Ake'nin ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Erling Haaland, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Norveçli yıldız, bu golle birlikte Premier Lig'de yeni bir rekora imza attı. Haaland, Premier Lig tarihinde 50 gole en hızlı ulaşan isim oldu.

Manchester City formasıyla Premier Lig'de 48 maça çıkan Erling Haaland, 65 maçta 50 gol atan Andy Cole'u geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.

Erling Haaland, Premier Lig tarihinde 50 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu! ????



Erling Haaland - 48 maç

Andy Cole - 65 maç

Alan Shearer 66 maç

Ruud van Nistelrooy - 68 maç

Fernando Torres - 72 maç

Mohamed Salah - 72 maç pic.twitter.com/7Fosu58St7 — Mynet Spor (@mynetspor) November 25, 2023







