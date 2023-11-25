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  4. Dünya futbolunda Erling Haaland fırtınası devam ediyor! Gol makinesi, rekorlarına bir yenisini daha ekledi

Dünya futbolunda Erling Haaland fırtınası devam ediyor! Gol makinesi, rekorlarına bir yenisini daha ekledi

25.11.2023 16:20 | Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabakada büyük heyecan yaşanırken, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland bir rekor daha kırdı. İngiliz ekibinin Norveçli süperstarı, 50 Premier Lig golüne en hızlı ulaşan isim oldu. İşte detaylar...

Manchester City ile Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maça futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Oldukça yoğun bir tempoda oynanan karşılaşmada atılan gol, yeni bir rekorun kapısını açtı.

Manchester City, 37. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Nathan Ake'nin ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Erling Haaland, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Norveçli yıldız, bu golle birlikte Premier Lig'de yeni bir rekora imza attı. Haaland, Premier Lig tarihinde 50 gole en hızlı ulaşan isim oldu.

Manchester City formasıyla Premier Lig'de 48 maça çıkan Erling Haaland, 65 maçta 50 gol atan Andy Cole'u geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.


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