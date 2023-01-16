Dünya futbolunda skandal! Youssoufa Moukoko'nun yaşı bambaşkaymış...

Dünya futbolunun parlayan yıldızlarından olan Youssoufa Moukoko için skandal bir iddia ortaya atıldı. Almanya'nın Dortmund takımında forma giyen Youssoufa Moukoko'nun yaşının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

BABASIYLA ARASI BOZULDU, SONRASI SKANDAL...

Dortmund'a transfer olduktan sonra babasıyla arası bozulan Youssoufa Moukoko için ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Babasının yaptığı paylaşımda oğlunun yaşının aslında 22 olduğu ve nüfusa bilerek geç kayıt ettirdiği ifade edildi.

SERGEN YALÇIN DA AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, yıllar önce yorumculuk yaptığı sırada Afrikalı futbolcuların birden fazla pasaportu olduğunu iddia etmişti.

Yalçın, "Afrikalıların en az 5-6 yaş ufaltması var. 30 yaşındayım diyorsa rahat 36-37 yaşındadır. Ben Aurelio'yu gördüm, benden büyük. Kesin büyük. Afrika'dan bir tane arkadaşım geldi benim, "Bunların 3-4 tane pasaportu var" diyor. "Sen bana sor, ben sana yaşını söyleyeyim" dedi. Afrikalı oyuncuların yaşları sahte. Hepsinin 3 tane pasaportu var. Resmi bilgidir bunlar. Bir oyuncu 20 yaşındaysa, 26-27'dir. Galatasaray'da oynayan Eboue'nin yaşı doğru mu? En az 6 yaş ufaltması var." ifadelerini kullanmıştı.



