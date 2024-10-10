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  4. Dünya futbolunu sarsan ölüm! 3 gün önce derbide oynayan George Baldock evinin havuzunda ölü bulundu!

Dünya futbolunu sarsan ölüm! 3 gün önce derbide oynayan George Baldock evinin havuzunda ölü bulundu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.10.2024 07:21
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Panathinaikos'un futbolcusu George Baldock, evinin havuzunda ölü olarak bulundu. Dün gece saatlerinde yaşanan bu gelişme sonrası futbol dünyası yasa boğuldu. Daha 3 gün önce oynanan derbi maçında sahada olan Baldock'un şoke eden ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

Dünya futbolunu sarsan ölüm! 3 gün önce derbide oynayan George Baldock evinin havuzunda ölü bulundu!
George Baldock

George Baldock

YUN Yunanistan
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Panathinaikos
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Panathinaikos’un 32 yaşındaki Yunan futbolcusundan dünya futbolunu sarsacak bir haber geldi. George Baldock, dün akşam saatlerinde kendi evinin havuzunda ölü bulundu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ! "ŞOKTAYIZ"

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Panathinaikos kulübü sosyal medyadan, "Şoktayız, George'umuzu kaybetmenin şokunu yaşıyoruz. Panathinaikos ailesi onun beklenmedik kaybının yasını tutuyor. George Baldock'un ailesi ve sevenlerinin yanındayız." açıklamasını yaptı.

DERBİDE OYNAMIŞTI

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3 gün önce Panathinaikos'un ev sahipliğinde oynadığı Olympiakos maçında forma giyen George Baldock, Süper Lig'den de tanıdığımız; Bakasetas, Arao, Tete gibi isimlerle aynı sahaya çıkmıştı. 12 kez Yunanistan Milli Takımı forması da giyen George Baldock'un ölümü hakkında Yunan devleti kapsamlı bir soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Panathinaikos havuz
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