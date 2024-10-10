Dünya futbolunu sarsan ölüm! 3 gün önce derbide oynayan George Baldock evinin havuzunda ölü bulundu!

Panathinaikos’un 32 yaşındaki Yunan futbolcusundan dünya futbolunu sarsacak bir haber geldi. George Baldock, dün akşam saatlerinde kendi evinin havuzunda ölü bulundu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ! "ŞOKTAYIZ"

Panathinaikos kulübü sosyal medyadan, "Şoktayız, George'umuzu kaybetmenin şokunu yaşıyoruz. Panathinaikos ailesi onun beklenmedik kaybının yasını tutuyor. George Baldock'un ailesi ve sevenlerinin yanındayız." açıklamasını yaptı.

DERBİDE OYNAMIŞTI

3 gün önce Panathinaikos'un ev sahipliğinde oynadığı Olympiakos maçında forma giyen George Baldock, Süper Lig'den de tanıdığımız; Bakasetas, Arao, Tete gibi isimlerle aynı sahaya çıkmıştı. 12 kez Yunanistan Milli Takımı forması da giyen George Baldock'un ölümü hakkında Yunan devleti kapsamlı bir soruşturma başlattı.