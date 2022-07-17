Dünya gündeminde sadece bu gol var! Kasıtlı mı yaptı? Bilinmiyor...

Chelsea'nin yıldızı Reece James'in başı büyük dertte... Club Amerika ile karşılaşan Chelsea'de atılan bu gol sosyal medyanın diline düştü. Maçın 59. dakikasında kendi kalesine çok ilginç bir gol atan Reece James adeta topa tutuldu.

GEÇTİĞİMİZ MAÇ OYUNDAN ALINMIŞTI

Reece James'in kötü gidişatı devam ediyor. Chelsea'nin geçtiğimiz hazırlık maçlarında da kötü performans ortaya koyan Reece James, Tuchel tarafından oyundan alınmış ve direkt olarak soyunma odasına gitmişti.

KENDİ KALESİNE ATTIKTAN SONRA ÜZÜLMEDİ

Club Amerika karşısında da ilginç bir şekilde topu kendi kalesine yollayan Reece James, top ağlarla buluştuktan sonra hiçbir şekilde üzülmedi. Bu olay ise Chelsea taraftarından büyük tepki aldı.



