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Dünya gündeminde sadece bu gol var! Kasıtlı mı yaptı? Bilinmiyor...

17.07.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chelsea'nin yıldı oyuncusu Reece James'in attığı gol dünya gündemine oturdu. Fakat attığı gol rakip kaleye değil... Chelsea maçı 1-0 önde götürürken Reece James ilginç bir şekilde topu ağlara gönderdi. Bu olayın ardından akıllara bu vuruşu bilerek mi yaptı sorusu geldi.

Reece James

Reece James

İNG İngiltere
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Chelsea
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Chelsea'nin yıldızı Reece James'in başı büyük dertte... Club Amerika ile karşılaşan Chelsea'de atılan bu gol sosyal medyanın diline düştü. Maçın 59. dakikasında kendi kalesine çok ilginç bir gol atan Reece James adeta topa tutuldu.

GEÇTİĞİMİZ MAÇ OYUNDAN ALINMIŞTI

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Reece James'in kötü gidişatı devam ediyor. Chelsea'nin geçtiğimiz hazırlık maçlarında da kötü performans ortaya koyan Reece James, Tuchel tarafından oyundan alınmış ve direkt olarak soyunma odasına gitmişti.

KENDİ KALESİNE ATTIKTAN SONRA ÜZÜLMEDİ

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Club Amerika karşısında da ilginç bir şekilde topu kendi kalesine yollayan Reece James, top ağlarla buluştuktan sonra hiçbir şekilde üzülmedi. Bu olay ise Chelsea taraftarından büyük tepki aldı.


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sosyal medya Chelsea gol reece james
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