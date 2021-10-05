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Dünya Güreş Şampiyonası

05.10.2021 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcular Evin Demirhan Yavuz, Zeynep Yetgil ve Aslı Demir organizasyona veda etti - Bronz madalya şansı devam eden Ayşegül Özbege, yarın repesaj müsabakasına çıkacak

Norveç'te devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadelen milli sporculardan Evin Demirhan Yavuz, Zeynep Yetgil ve Aslı Demir, madalya şansını kaybetti.

Başkenti Oslo'da gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü gününde kadınlar 50, 53, 65 ve 76 kiloda milli sporcular mindere çıktı.

50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, Moğol Otgonjargal Dolgorjav, 53 kiloda Zeynep Yetgil, Alman Annika Wendle ile yaptığı ilk tur maçlarını kaybetti.

65 kiloda Türkiye'yi temsil eden ve ilk müsabakasında Kenyalı Winrose Alivisa'yı yenen Aslı Demir, çeyrek finalde Bulgar Mimi Nikolova Hristova'ya mağlup oldu.

Milli sporcular Evin, Zeynep ve Aslı, yenildikleri rakipleri finale çıkamadığı için organizasyona veda etti.

- Ayşegül'ün bronz madalya şansı devam ediyor

Kadınlar 76 kiloda milli sporcu Ayşegül Özbege, ilk maçında dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi ABD'li Adeline Gray'a yenilmesine rağmen rakibinin finale yükselmesiyle repesaj müsabakasına çıkma hakkı elde etti.

Yarın repesajda Hint Kiran Kiran ile karşılaşacak Ayşegül, rakibini yenerse Mısırlı Samar Amer İbrahim Hamza ile bronz madalya maçı yapacak.

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